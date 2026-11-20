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O português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, chegou ao topo da lista de artilheiros do clube da capital na história dos clássicos contra o rival tradicional Al-Ahli, graças ao seu primeiro gol desde que se aposentou do futebol de seleções.

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O Al-Nassr visitou o rival tradicional Al-Ahli nesta sexta-feira, no Estádio Al-Inma, em Jeddah , em partida adiada da nona rodada da Saudi Pro League.

Cristiano Ronaldo abriu o placar para o Al-Nassr aos 14 minutos de jogo, após um erro fatal do volante francês Valentin Atangana, do Al-Ahli.

O também português Samu Costa, meio-campista do Al-Nassr, pressionou Atangana no meio de campo e roubou a bola, que chegou a Ronaldo. O atacante bateu de primeira e mandou para as redes do goleiro senegalês Édouard Mendy, do Al-Ahli.

Foi o primeiro gol marcado pelo astro português desde que se aposentou do futebol de seleções, na quinta-feira, 5 de novembro deste mês. Desde então, ele não havia disputado nenhuma partida.

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O Al-Nassr deveria ter enfrentado o Al-Hazm entre os dias 5 e 7 de novembro deste mês, no Estádio da Cidade Esportiva Rei Abdullah, em Buraidah, pela 13ª rodada da Saudi Pro League.

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No entanto, a organização da Saudi Pro League decidiu adiar os jogos daquela rodada, simultaneamente ao adiamento da Copa da Ásia de 2027 de janeiro para dezembro do próximo ano, com o objetivo de permitir que as equipes disputem as partidas sem pressão, já que há bastante tempo disponível.

Depois de ficar fora da última Data Fifa, Ronaldo voltou aos gramados justamente no clássico e marcou o primeiro gol com apenas 14 minutos.

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O gol fez de Ronaldo o maior artilheiro da história do Al-Nassr nos clássicos contra o Al-Ahli na Saudi Pro League, segundo dados divulgados pela rede de estatísticas Opta.

Ronaldo chegou ao seu quinto gol em clássicos contra o Al-Ahli na Saudi Pro League e igualou Mohammed Al-Sahlawi e o brasileiro Anderson Talisca, ex-astros do Al-Nassr.

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O craque português ainda precisa de 6 gols para alcançar o topo histórico dos clássicos, ocupado pelo sírio Omar Al-Somah, ex-atacante do Al-Ahli, que marcou 11 gols contra o Al-Nassr na liga profissional.

Além disso, o astro madeirense chegou a 9 gols na atual temporada da Saudi Pro League e assumiu isoladamente a segunda posição na artilharia, 4 gols atrás do inglês Ivan Toney, atacante do Al-Ahli.

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Ronaldo também seguiu sua caminhada rumo ao milésimo gol da carreira: o gol contra o Al-Ahli foi o de número 986, deixando-o a apenas 14 gols dessa marca histórica e sem precedentes.

Vale lembrar que Ronaldo havia disputado 12 partidas pelo Al-Nassr em todas as competições antes do clássico contra o rival tradicional Al-Ahli, com 9 gols marcados e nenhuma assistência.