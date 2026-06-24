Vídeo: Com o Marrocos à frente... Rabah Madjer escolhe as três melhores seleções árabes da Copa do Mundo

Rabah Madjer, lenda do futebol argelino, elogiou as seleções do Egito, do Marrocos e da Argélia, considerando-as as melhores do mundo árabe até o momento na fase final da Copa do Mundo de 2026.

Chegou ao fim a primeira e a segunda rodadas da fase de grupos da Copa do Mundo, que conta com a participação de 48 seleções, entre elas oito árabes, pela primeira vez na história.

Majar disse em declarações ao programa “Nadina”, do canal “MBC 1”: “A seleção do Marrocos está fazendo um bom trabalho, assim como a seleção da Argélia, que se recuperou da derrota para a Argentina para vencer a Jordânia, comprovando seu nível nessa partida e sua capacidade de se classificar para a próxima fase”.

Ele acrescentou: “A seleção da Tunísia é uma grande seleção, conta com jogadores de destaque, mas perdeu para a Suécia por cinco a um e, antes disso, para a Bélgica em um amistoso, o que me fez questionar como isso pode acontecer”.

E continuou: “A seleção do Egito também fez uma partida excelente contra a Nova Zelândia. É a primeira vez que vejo a seleção egípcia com essa determinação, especialmente no segundo tempo, quando jogou de forma muito forte e não desistiu, apesar de a seleção da Nova Zelândia ser boa”.

Vale lembrar que a seleção egípcia lidera seu grupo na Copa do Mundo com 4 pontos, dois pontos à frente da Bélgica e do Irã, enquanto a seleção marroquina divide a liderança com a brasileira, e a Argélia divide o segundo lugar com a Áustria, atrás da Argentina.