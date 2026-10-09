A torcida do Al-Nassr fez questão de apoiar seu astro Cristiano Ronaldo em sua crise com o ex-treinador do time, Jorge Jesus, atual técnico da seleção de Portugal.

Ronaldo havia deixado a concentração da seleção de Portugal na Dinamarca na semana passada, depois de acusar Jesus de ter quebrado uma promessa feita a ele por duas vezes, segundo comunicado publicado em suas contas oficiais na última terça-feira.

O astro português retornou ao Al-Nassr para disputar com o time a partida do dérbi de Riade contra o Al-Diriyah, nesta sexta-feira, no estádio Al-Awwal Park, pela oitava rodada da Liga Saudita Roshn.

O jornalista saudita Ali Al-Anzi revelou, antes da partida, a maneira como a torcida do Al-Nassr apoiaria Ronaldo nas arquibancadas do estádio Al-Awwal Park.

A torcida do Al-Nassr colocou em cada assento das arquibancadas uma letra do símbolo preferido de Cristiano Ronaldo, "CR7", e sobre cada letra fotos do astro português com as camisas dos clubes pelos quais jogou, bem como da seleção de seu país.

A torcida do Al-Nassr fez questão de dar esse passo para apoiar o capitão do time principal, apesar de isso vir contra o ex-treinador do clube, que o conduziu ao título da Liga Saudita na última temporada.

Vale lembrar que o Al-Nassr entra na partida contra o Al-Diriyah ocupando a quarta colocação na tabela de classificação da Liga Saudita, a 3 pontos de distância do Al-Qadsiah, líder, embora o Al-Nassr tenha disputado uma partida a menos.