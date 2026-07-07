A seleção egípcia causou uma grande surpresa ao vencer a Argentina por 1 a 0, na partida disputada entre as duas equipes pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

O gol dos “Faraós” saiu aos 15 minutos, depois que Marwan Attia cruzou com precisão para dentro da área; o zagueiro Yasser Ibrahim subiu e cabeceou com força, mandando a bola no canto direito do gol da Argentina, colocando a seleção egípcia à frente no placar.

De acordo com a rede de estatísticas “Stats Foot”, a seleção argentina está perdendo em um jogo da Copa do Mundo pela primeira vez desde 22 de novembro de 2022, quando a seleção da Arábia Saudita abriu o placar na estreia da Argentina na Copa do Mundo do Catar, partida que terminou com a vitória dos “Verdes” por 2 a 1.

A rede acrescentou que esta é a primeira vez que a seleção argentina fica atrás no placar nas fases eliminatórias da Copa do Mundo desde 30 de junho de 2018, quando a seleção francesa abriu o placar contra ela nas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia.

A seleção egípcia espera manter a vantagem diante do campeão mundial, a fim de dar continuidade à sua trajetória histórica no torneio e chegar às quartas de final pela primeira vez em sua história.