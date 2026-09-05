Vídeo: com declaração enigmática, presidente do Al-Shabab levanta especulações sobre o futuro de Mahrez

Abdulaziz Al-Malik, presidente do clube saudita Al-Shabab, alimentou ainda mais as especulações sobre o futuro do argelino Riyad Mahrez, ex-astro do Al-Ahli, após a derrota para o Al-Hilal na Roshn League.

O Al-Hilal venceu o Al-Shabab por 2 a 0, na partida que reuniu os dois times na noite da última sexta-feira, no estádio SHG Arena, pela quinta rodada da Roshn League saudita.

Após o fim da partida, Al-Malik foi questionado sobre a posição do Al-Shabab em relação à contratação de Riyad Mahrez na atual janela de transferências de verão, especialmente depois que seu nome foi associado ao clube nas últimas horas.

O presidente do Al-Shabab disse, em declarações reproduzidas pelo jornal saudita "Asharq Al-Awsat": "Riyad Mahrez é um grande ganho para o futebol saudita e para o Al-Shabab, e, se Deus quiser, veremos nas próximas 48 horas o que vai acontecer".

As declarações de Abdulaziz Al-Malik acenderam as especulações sobre o futuro do astro argelino, especialmente após o surgimento de alguns relatos que falam sobre a possibilidade de seu retorno ao Al-Ahli, bem como sobre o desejo do Al-Ittihad de contar com seus serviços.

Mahrez deixou o Al-Ahli após o fim da última temporada, depois que o clube saudita rescindiu seu contrato de forma unilateral, uma temporada antes de seu término.

O jogador de 35 anos atuou no Campeonato Saudita ao longo de 3 anos, desde sua transferência para o Al-Ahli no verão de 2023, vindo do Manchester City, contribuindo para a conquista do título da Liga dos Campeões da Ásia de elite duas vezes, e da Supercopa Saudita uma única vez.