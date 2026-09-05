Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Al Nassr v Al Ahli : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Vídeo: com declaração enigmática, presidente do Al-Shabab levanta especulações sobre o futuro de Mahrez

Mercado da bola
R. Mahrez
Al Qadsiah x Al-Ahli
Al Qadsiah
Al-Ahli
Campeonato Saudita
Al-Shabab
Al-Ittihad
Argélia
Argélia
Arábia Saudita

O nome do astro argelino é associado a mais de um clube saudita

Abdulaziz Al-Malik, presidente do clube saudita Al-Shabab, alimentou ainda mais as especulações sobre o futuro do argelino Riyad Mahrez, ex-astro do Al-Ahli, após a derrota para o Al-Hilal na Roshn League.

O Al-Hilal venceu o Al-Shabab por 2 a 0, na partida que reuniu os dois times na noite da última sexta-feira, no estádio SHG Arena, pela quinta rodada da Roshn League saudita.

Após o fim da partida, Al-Malik foi questionado sobre a posição do Al-Shabab em relação à contratação de Riyad Mahrez na atual janela de transferências de verão, especialmente depois que seu nome foi associado ao clube nas últimas horas.

Ingressos para os jogos da Roshn League sauditaCompre seu ingresso agora!

O presidente do Al-Shabab disse, em declarações reproduzidas pelo jornal saudita "Asharq Al-Awsat": "Riyad Mahrez é um grande ganho para o futebol saudita e para o Al-Shabab, e, se Deus quiser, veremos nas próximas 48 horas o que vai acontecer".

Campeonato Saudita
Al Qadsiah crest
Al Qadsiah
ALQ
Al-Ahli crest
Al-Ahli
AHL

As declarações de Abdulaziz Al-Malik acenderam as especulações sobre o futuro do astro argelino, especialmente após o surgimento de alguns relatos que falam sobre a possibilidade de seu retorno ao Al-Ahli, bem como sobre o desejo do Al-Ittihad de contar com seus serviços.

Mahrez deixou o Al-Ahli após o fim da última temporada, depois que o clube saudita rescindiu seu contrato de forma unilateral, uma temporada antes de seu término.

O jogador de 35 anos atuou no Campeonato Saudita ao longo de 3 anos, desde sua transferência para o Al-Ahli no verão de 2023, vindo do Manchester City, contribuindo para a conquista do título da Liga dos Campeões da Ásia de elite duas vezes, e da Supercopa Saudita uma única vez.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google