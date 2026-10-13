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Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images
Ahmed Mansy
Traduzido por

Vídeo: com a presença dos estrangeiros, jogadores do Al Hilal erguem a bandeira da Arábia Saudita após a partida contra o Al Sadd

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Belo gesto dos jogadores do "Zamalek"

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Os jogadores do Al Hilal fizeram questão de erguer a bandeira do Reino da Arábia Saudita após a partida contra o Al Sadd, do Catar, pela Liga dos Campeões da Ásia Elite.

O Al Hilal venceu o anfitrião Al Sadd por 2 a 0, no duelo entre as duas equipes realizado nesta terça-feira, no estádio Jassim bin Hamad, na capital catari, Doha, pela segunda rodada da fase de liga do torneio asiático.

O jornal saudita "Al-Yaum" publicou um vídeo gravado no estádio após o apito final, que mostrou todos os jogadores do Al Hilal segurando a bandeira do Reino da Arábia Saudita, antes de posarem para uma foto com ela diante dos torcedores.

A cena marcante contou com a presença da maioria dos jogadores do time, incluindo os estrangeiros que atuaram na partida contra o Al Sadd.

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O gesto acontece em meio aos acontecimentos recentes registrados no Reino da Arábia Saudita nas últimas horas, que levaram muitos jogadores a manifestar seu apoio e solidariedade.

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O mais destacado entre eles foi o craque português Cristiano Ronaldo, capitão do Al Nassr, após a vitória sobre o Navbahor, do Uzbequistão, por 3 a 1, nesta segunda-feira, pela segunda rodada da fase de liga do torneio asiático.

Vale lembrar que a vitória elevou o Al Hilal aos 6 pontos, com os quais ocupa a terceira colocação no grupo do Oeste do torneio asiático, atrás do Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, e do Esteghlal de Teerã, do Irã, pelo saldo de gols.