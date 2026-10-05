A seleção francesa transformou a desvantagem diante da Bélgica em uma vitória avassaladora por 4 a 1, depois que o ataque dos Bleus explodiu no segundo tempo. Zinedine Zidane e seus craques viraram o confronto de ponta-cabeça em apenas 14 minutos, pela quarta rodada da Liga das Nações da Europa.

A seleção francesa entrou em campo em busca de reforçar a liderança, mas levou um golpe quando Dodi Lukebakio abriu o placar para a Bélgica aos 35 minutos, aproveitando um passe decisivo espetacular de Roméo Lavia, encerrando o primeiro tempo com a vantagem dos visitantes por um gol a zero.

Mas Zidane se recusou a desistir e tomou uma decisão determinante no segundo tempo, ao lançar o trio formado por Michael Olise, Rayan Cherki e Désiré Doué no lugar de Ousmane Dembélé, Akliouche e Bradley Barcola.

A seleção francesa precisou de apenas 14 minutos para virar o jogo. Aos 77 minutos, Désiré Doué soltou uma bela finalização rasteira de fora da área, que foi parar no ângulo esquerdo do gol da Bélgica, anunciando a volta da França ao jogo.

E apenas quatro minutos depois, Michael Olise fez um cruzamento rasteiro preciso dentro da área, finalizado por Rayan Cherki de primeira, enganando o goleiro e balançando as redes, colocando a França à frente por 2 a 1 aos 81 minutos.

E Olise manteve a boa fase, fazendo a diferença mais uma vez aos 88 minutos, após receber um passe de Doué dentro da área e finalizar direto para o gol, acrescentando o terceiro gol da França.









E o craque do Bayern de Munique não parou por aí, voltando aos 90 minutos para marcar o quarto gol, depois de receber um novo passe de Doué e colocar a bola direto entre as pernas do goleiro, confirmando a grande vitória francesa.

E assim, a noite da França se transformou de uma desvantagem frustrante em um festival ofensivo, graças às substituições decisivas de Zidane e ao brilho de Olise, Doué e Cherki, com os Bleus seguindo voando na liderança do grupo.

A seleção francesa elevou sua pontuação para 10 pontos na liderança do grupo, à frente por 3 pontos de diferença da Itália, segunda colocada com 7 pontos.

Por outro lado, a Bélgica, comandada pelo técnico holandês Mark van Bommel, ficou estagnada nos 6 pontos, enquanto a Turquia fecha o grupo na lanterna, sem nenhum ponto.















