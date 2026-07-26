Longe dos pavilhões de basquetebol e da pressão da preparação para a nova temporada, a estrela francesa Victor Wembanyama aproveitou as suas férias de verão de uma forma diferente, exibindo a sua paixão pelo futebol numa aparição marcante que captou a atenção dos adeptos nas redes sociais.

Wembanyama apareceu num jogo amigável de futebol na cidade norte-americana de Houston, envergando a camisola do Paris Saint-Germain, num momento que gerou grande repercussão depois de se terem espalhado vídeos das suas habilidades através das plataformas sociais.

O jogador dos San Antonio Spurs, com 2,24 metros de altura, participou na partida disputada no complexo "Katy Sports Complex", onde surpreendeu os presentes com os seus toques técnicos, apesar de ser conhecido como uma das maiores estrelas da liga norte-americana de basquetebol profissional.

De acordo com o publicado pelo jornal Le Parisien, Wembanyama marcou dois golos durante o encontro, entre eles um golo com um remate forte de pé direito, que celebrou cruzando os braços sobre o peito, à maneira da estrela francesa Kylian Mbappé, tendo ainda demonstrado habilidades individuais notáveis, entre elas o drible da "roleta".

O jogador abandonou o relvado sob os aplausos dos presentes, que se apressaram a tirar fotografias e a gravar vídeos, antes de vários deles tirarem fotos recordativas com ele.

Esta aparição surge poucos dias depois de Wembanyama ter renovado o seu contrato com os San Antonio Spurs por cinco anos, num acordo avaliado em cerca de 220 milhões de euros.

Apesar da sua participação no jogo de futebol, o motivo da sua presença em Houston prende-se com a continuação dos seus treinos específicos de basquetebol, uma vez que se submete, pelo segundo ano consecutivo, a sessões de treino com a lenda da liga norte-americana Hakeem Olajuwon, bicampeão da liga.

Wembanyama é conhecido pela sua paixão pelo futebol, tendo já assistido à final do Mundial de 2026, conquistado pela Espanha, e tendo também participado, no verão passado, num jogo amigável na cidade de Tóquio, durante o qual marcou um golo de livre direto.

Espera-se que o capitão da seleção francesa de basquetebol regresse para se juntar aos "Bleus" no final do próximo mês de agosto, quando disputará dois jogos amigáveis frente à Sérvia, antes de retomar o percurso de qualificação para o Mundial de 2027.

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