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A seleção do Marrocos garantiu oficialmente sua vaga na fase final da Copa Africana de Nações de 2027 ao conquistar uma vitória importante sobre o Níger por 1 a 0, na noite de terça-feira, no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, pela quarta rodada das Eliminatórias do torneio. Com o resultado, o Marrocos segue com sua campanha de sucesso e mantém os 100% de aproveitamento no Grupo A.

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A vitória marroquina veio graças ao único gol da partida, marcado por Abdellah Ouazane aos 22 minutos, após aproveitar um ótimo passe de Brahim Díaz. O gol colocou os donos da casa em vantagem em um duelo que não foi fácil diante do Níger, que tentou reagir no placar, mas não conseguiu balançar as redes durante todo o jogo.

Com o triunfo, o Marrocos confirmou oficialmente a classificação ao chegar a 12 pontos, fruto de quatro vitórias consecutivas. A equipe disparou na liderança do Grupo A e assegurou que terminará as Eliminatórias em uma das duas posições que dão vaga à fase final, a duas rodadas do fim de sua campanha no qualificatório.

O Marrocos começou a campanha vencendo o Gabão por 2 a 0 e repetiu o placar diante do Lesoto. Em seguida, aplicou uma goleada de 5 a 1 sobre o Níger e voltou a derrotar o mesmo adversário por 1 a 0 na quarta rodada, mantendo a campanha perfeita.

Do outro lado, o Níger sofreu sua terceira derrota nas Eliminatórias e estacionou nos três pontos. A seleção havia estreado com vitória sobre o Lesoto, mas depois perdeu para o Gabão e para o Marrocos no confronto anterior, antes de cair novamente diante dos marroquinos.

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A derrota do Gabão para o Lesoto por 2 a 1, na mesma rodada, aumentou a importância da vitória marroquina, já que os gaboneses estacionaram nos seis pontos. Assim, a disputa pela segunda vaga do grupo segue aberta, enquanto o Marrocos já garantiu oficialmente sua presença no torneio continental.