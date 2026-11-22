Clima esquenta após o apito final
A tarde do Chelsea desandou apesar de Emmanuel Emegha ter aberto o placar aos 25 minutos. Noah Okafor empatou três minutos depois, antes de Dominic Calvert-Lewin colocar o Leeds à frente aos oito minutos do segundo tempo. O gol deu início a uma arrancada final, coroada pelo segundo gol de Okafor e por um gol individual de Brenden Aaronson nos acréscimos.
Enquanto os jogadores deixavam o campo, o repórter Simon Johnson, do The Athletic relatou uma "discussão acalorada" entre Palmer e o atacante Pedro, que está lesionado. Imagens publicadas nas redes sociais mostraram Palmer falando com a mão cobrindo a boca. Em seguida, Pedro colocou as mãos nos ombros do companheiro e deu de ombros, levando o jogador da seleção inglesa a se afastar contrariado.
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Alonso comenta o desentendimento após o jogo
Na entrevista coletiva após a partida, um jornalista sugeriu que a discussão começou quando Pedro tentou convencer Palmer, que relutava, a aplaudir a torcida da casa. O técnico Xabi Alonso minimizou o episódio, mas reconheceu o clima em Stamford Bridge.
Alonso disse: "Não, estávamos decepcionados, os torcedores estavam decepcionados porque as expectativas deles são altas. Lamentamos por eles e precisamos passar por isso juntos e encontrar soluções. Agora, como eu disse, certamente não é o momento mais fácil."
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"É um momento delicado, mas precisamos trabalhar juntos e permanecer unidos porque ainda há um longo caminho pela frente."
Pressão aumenta sobre o Chelsea de Alonso
A dura derrota prolonga a má fase da equipe de Alonso, que venceu apenas um dos últimos cinco jogos. Para piorar, o resultado colocou o Leeds acima do Chelsea na tabela da Premier League.
Palmer disputou os 90 minutos em Stamford Bridge, mas não conseguiu provocar uma reação durante um segundo tempo desastroso. Enquanto isso, o brasileiro Pedro já desfalcou a equipe por cinco jogos consecutivos devido a uma lesão na coxa, privando o Chelsea de uma importante opção ofensiva.
Alonso precisa restabelecer rapidamente a harmonia no vestiário antes de o Chelsea enfrentar o Nottingham Forest na sexta-feira. Superar o que chamou de "momento delicado" e acabar com as demonstrações públicas de frustração entre os jogadores será crucial para que o Chelsea interrompa a queda e corresponda às altas expectativas da torcida.
Recuperar plenamente Pedro é outra preocupação urgente antes da partida de sexta-feira. Embora o Chelsea esperasse contar com o atacante após a pausa para jogos de seleções, Alonso revelou na sexta-feira que ele ainda não havia voltado a treinar, deixando sua participação contra o Forest em dúvida.