Vídeo: Código secreto... O técnico do Japão cria uma nova maneira de orientar seus jogadores contra a Holanda

O técnico da seleção japonesa, Hajime Moriyasu, chamou a atenção durante o confronto contra a Holanda, na madrugada desta segunda-feira, que terminou empatado em 2 a 2, na primeira rodada da disputa do Grupo 6 da Copa do Mundo de 2026.

Moriasso apareceu segurando um quadro branco com números grandes na linha lateral, em uma cena que despertou a curiosidade da torcida e da mídia sobre as mensagens que ele tentava transmitir aos seus jogadores durante a partida.

Parece que o técnico japonês recorreu a um método inovador para superar a dificuldade de transmitir instruções táticas em meio ao barulho da partida, já que exibiu mais de um número em diferentes momentos do jogo, o que sugeriu a existência de um sistema codificado previamente acordado entre a comissão técnica e os jogadores.

Parece que cada número pode estar relacionado a um plano ou movimento tático específico, como mudar o estilo de pressão, ajustar o posicionamento defensivo ou mudar para um estilo de jogo diferente, o que permite a execução rápida das instruções sem a necessidade de interromper o jogo ou recorrer a mensagens tradicionais.

O quadro apareceu mais de uma vez durante a partida com números diferentes, o que reforçou a hipótese da existência de um “dicionário tático” específico da seleção japonesa, permitindo que os jogadores compreendam o que é exigido assim que veem o número exibido na área técnica.

Esse método recebeu ampla atenção nas redes sociais, especialmente porque reflete uma tendência crescente de inovação no mundo do treinamento moderno e pode abrir caminho para que outras seleções e clubes adotem métodos semelhantes para transmitir instruções dentro do campo.







