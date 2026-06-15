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Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vídeo: Código secreto... O técnico do Japão cria uma nova maneira de orientar seus jogadores contra a Holanda

Tunísia x Japão
Países Baixos x Japão
Países Baixos
Japão
Copa do Mundo
H. Moriyasu
Países Baixos
Japão
EUA

A seleção japonesa é a rainha das inovações

O técnico da seleção japonesa, Hajime Moriyasu, chamou a atenção durante o confronto contra a Holanda, na madrugada desta segunda-feira, que terminou empatado em 2 a 2, na primeira rodada da disputa do Grupo 6 da Copa do Mundo de 2026.

Moriasso apareceu segurando um quadro branco com números grandes na linha lateral, em uma cena que despertou a curiosidade da torcida e da mídia sobre as mensagens que ele tentava transmitir aos seus jogadores durante a partida.

Parece que o técnico japonês recorreu a um método inovador para superar a dificuldade de transmitir instruções táticas em meio ao barulho da partida, já que exibiu mais de um número em diferentes momentos do jogo, o que sugeriu a existência de um sistema codificado previamente acordado entre a comissão técnica e os jogadores.

Parece que cada número pode estar relacionado a um plano ou movimento tático específico, como mudar o estilo de pressão, ajustar o posicionamento defensivo ou mudar para um estilo de jogo diferente, o que permite a execução rápida das instruções sem a necessidade de interromper o jogo ou recorrer a mensagens tradicionais.

O quadro apareceu mais de uma vez durante a partida com números diferentes, o que reforçou a hipótese da existência de um “dicionário tático” específico da seleção japonesa, permitindo que os jogadores compreendam o que é exigido assim que veem o número exibido na área técnica.

Copa do Mundo
Tunísia crest
Tunísia
TUN
Japão crest
Japão
JAP

Esse método recebeu ampla atenção nas redes sociais, especialmente porque reflete uma tendência crescente de inovação no mundo do treinamento moderno e pode abrir caminho para que outras seleções e clubes adotem métodos semelhantes para transmitir instruções dentro do campo.



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