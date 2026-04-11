Vídeo... Clubes sauditas se recusam a desistir da negociação por Bruno

A contratação do português Bruno Fernandes, capitão do Manchester United, representa um objetivo de destaque para os clubes da Liga Roshen durante a próxima janela de transferências de verão.

Fabrizio Romano disse, em seu canal no YouTube: “Acho que a mensagem que Bruno transmitiu em sua última entrevista foi muito boa, quando disse: ‘Sinto que pertenço ao Manchester United, sinto-me como um verdadeiro torcedor do Manchester United’. Portanto, ele ama o clube e se sente muito à vontade lá.”

E acrescentou: “O que posso dizer a vocês é que, nas últimas semanas, a possibilidade de jogar a Liga dos Campeões novamente com o Manchester United teve um impacto realmente grande e significativo sobre Bruno Fernandes”.





E continuou: “Os clubes da Arábia Saudita ainda querem contratar o Bruno... A situação não mudou desde a tentativa de fechar o negócio há três anos... Depois, a nova tentativa há dois anos, e até mesmo o Al-Hilal tentou contratá-lo há um ano... Portanto, eles continuam interessados no astro português. Mas o jogador está realmente atraído pela ideia de jogar na Liga dos Campeões com o Manchester United.”

E acrescentou: “Com base nisso, o Manchester United está otimista quanto à permanência de Bruno na próxima temporada. Vamos ver como as conversas vão prosseguir e o que vai acontecer, mas o Manchester United está otimista”.

E concluiu: “Haverá uma conversa entre Bruno e o Manchester United no final da temporada, e vamos acompanhar a situação. Mas é certo que o United espera manter Bruno e tentará mantê-lo para que ele continue no projeto do clube também.”



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