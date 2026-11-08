O Barcelona conquistou uma vitória preciosa sobre o Atlético de Madrid pelo placar de 2 a 1, no confronto que reuniu as duas equipes pela décima rodada do Campeonato Espanhol, depois de reverter a desvantagem de um gol em triunfo graças aos dois tentos de Fermín López, somando 3 pontos importantes na disputa pela liderança.
O Barcelona entrou no confronto com o desejo de se redimir diante do Atlético de Madrid, depois de o último tê-lo eliminado da Liga dos Campeões da Europa e da Copa do Rei na temporada passada, enquanto Diego Simeone optou por uma escalação que incluía Koke, Barrios, Baena e Julián Álvarez. Do outro lado, Hansi Flick apostou em Marc Bernal para suprir a ausência do lesionado Rodri, contando com Lamine Yamal, Raphinha e Gordon no setor ofensivo.
O Atlético de Madrid começou a partida com forte pressão ofensiva, e Julián Álvarez por pouco não abriu o placar cedo, mas Joan García defendeu sua investida aos seis minutos, antes de a trave salvar o Barcelona de uma cabeçada de Pubill após um escanteio. Os donos da casa responderam com uma tentativa de Pedri que acertou o travessão aos oito minutos.
A equipe madrilenha não demorou a traduzir sua superioridade em gol, depois de aproveitar os espaços atrás da defesa adiantada do Barcelona. Kang-in Lee passou a bola para Julián Álvarez, que mandou um cruzamento preciso finalizado por Giuliano Simeone para dentro das redes aos dez minutos, dando a vantagem ao Atlético.
A pressão madrilenha continuou ao longo do primeiro tempo, e Joan García brilhou novamente diante de uma finalização de Julián Álvarez aos 26 minutos, antes de o Barcelona recuperar o equilíbrio nos minutos finais e conseguir o empate pouco antes do intervalo, após Pedri comandar um ataque que terminou com a bola chegando a Fermín López, que disparou uma finalização forte que balançou as redes de Jan Oblak aos 45 minutos.
No início do segundo tempo, a entrada de Frenkie de Jong no lugar de Bryan Fariñas deu ao Barcelona maior controle do meio-campo, e a equipe apareceu de forma mais organizada na posse e na construção das jogadas, enquanto o Atlético seguiu buscando explorar os espaços atrás da defesa catalã. Álvarez por pouco não devolveu a liderança ao seu time com uma finalização em cavadinha aos 55 minutos, mas a bola passou ao lado da trave.
A palavra decisiva veio novamente por meio de Fermín López, depois de trocar passes com Lamine Yamal aos 67 minutos, quando este último enviou um passe preciso ao meio-campista, que arrancou para dentro da área antes de finalizar com precisão no gol de Oblak, marcando seu segundo gol e dando ao Barcelona a vantagem pelo placar de 2 a 1.
Nos minutos restantes, o Barcelona manteve sua superioridade e posse de bola, enquanto o Atlético tentou voltar à partida sem conseguir o empate, encerrando o confronto com a vitória da equipe catalã, que recuperou a diferença de três pontos para o Real Madrid e ampliou a vantagem para 5 pontos sobre o Atlético de Madrid, saindo com ganhos importantes em sua luta pelo título do Campeonato Espanhol.