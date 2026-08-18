O francês Mohamed Simakan, zagueiro do Al-Nassr, conseguiu revelar o outro lado do português Cristiano Ronaldo, capitão da equipe, durante a partida contra o Al-Diriyah pela Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas.

O Al-Nassr enfrentou o Al-Diriyah nesta terça-feira, no estádio Al-Awwal Park, pela fase dos 32 avos de final da Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas.

O Al-Diriyah conseguiu abrir o placar cedo, mais precisamente aos dois minutos, com seu jogador Óscar Rodríguez, após desviar um cruzamento rasteiro para dentro das redes do goleiro brasileiro Bento.

Entretanto, o Al-Nassr respondeu rapidamente por meio de seu zagueiro Mohamed Simakan, após desviar um belo cruzamento rasteiro do astro português João Félix para dentro das redes de calcanhar.

Apesar de Simakan já ter marcado diversos gols pelo Al-Nassr, a maioria veio de cabeça, antes de anotar um gol fantástico de calcanhar, difícil de ser marcado por muitos jogadores.

O gol despertou grande alegria em Cristiano Ronaldo, que se levantou e ergueu os braços enquanto estava no camarote principal do estádio Al-Awwal Park, para acompanhar a partida, em meio à sua ausência por falta de condições físicas.

Ronaldo espera conduzir o Al-Nassr à conquista da Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas, título que ainda não venceu, já que deu adeus à competição nas oitavas de final na temporada passada, diante do rival tradicional Al-Ittihad.