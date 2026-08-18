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Damac v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Vídeo: cena rara - surpresa de Simakan revela o outro lado de Cristiano Ronaldo

Al Diriyah x Al-Nassr
Al Diriyah
Al-Nassr
King Cup
C. Ronaldo
M. Simakan
Arábia Saudita
Portugal
França

O astro português presente apesar da ausência

O francês Mohamed Simakan, zagueiro do Al-Nassr, conseguiu revelar o outro lado do português Cristiano Ronaldo, capitão da equipe, durante a partida contra o Al-Diriyah pela Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas.

O Al-Nassr enfrentou o Al-Diriyah nesta terça-feira, no estádio Al-Awwal Park, pela fase dos 32 avos de final da Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas.

O Al-Diriyah conseguiu abrir o placar cedo, mais precisamente aos dois minutos, com seu jogador Óscar Rodríguez, após desviar um cruzamento rasteiro para dentro das redes do goleiro brasileiro Bento.

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Entretanto, o Al-Nassr respondeu rapidamente por meio de seu zagueiro Mohamed Simakan, após desviar um belo cruzamento rasteiro do astro português João Félix para dentro das redes de calcanhar.

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Apesar de Simakan já ter marcado diversos gols pelo Al-Nassr, a maioria veio de cabeça, antes de anotar um gol fantástico de calcanhar, difícil de ser marcado por muitos jogadores.

O gol despertou grande alegria em Cristiano Ronaldo, que se levantou e ergueu os braços enquanto estava no camarote principal do estádio Al-Awwal Park, para acompanhar a partida, em meio à sua ausência por falta de condições físicas.

Ronaldo espera conduzir o Al-Nassr à conquista da Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas, título que ainda não venceu, já que deu adeus à competição nas oitavas de final na temporada passada, diante do rival tradicional Al-Ittihad.

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