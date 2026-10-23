Vídeo: cena rara! Cristiano Ronaldo recusa prêmio de melhor jogador da partida entre Al-Nassr e Al-Faisaly

O português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, recusou receber o prêmio de melhor jogador da partida de sua equipe contra o Al-Faisaly, pelo Campeonato Saudita Roshn.

O Al-Nassr venceu o Al-Faisaly por 3 a 1, na partida que reuniu os dois times nesta sexta-feira, no estádio da Cidade Esportiva de Al-Majma'ah, pela décima primeira rodada do Campeonato Roshn.

A partida teve o brilho de Cristiano Ronaldo, que marcou o segundo gol do Al-Nassr aos 49 minutos, após desviar de cabeça para dentro das redes um cruzamento de bola parada enviado por seu compatriota João Félix.

O craque português marcou ainda outro gol depois disso, em passe de seu companheiro saudita Abdullah Al-Hamdan, mas o gol foi anulado por impedimento.

Por conta dessas atuações, Ronaldo recebeu o prêmio de melhor jogador da partida, mas o craque português recusou-se a aceitá-lo e decidiu entregá-lo a Abdullah Al-Hamdan, após as atuações de destaque que ele apresentou na partida.

O "Don" acompanhou o atacante saudita após o fim da partida e lhe entregou pessoalmente o prêmio de melhor em campo, além de tirar uma foto de recordação com ele, em um momento que conquistou a admiração dos torcedores nas redes sociais.

Abdullah Al-Hamdan fez grandes atuações diante do Al-Faisaly, marcando o primeiro gol e dando a assistência para o terceiro gol, do brasileiro Ângelo, além de ter servido um gol a Cristiano Ronaldo que foi anulado por impedimento.

Vale lembrar que o Al-Nassr saltou provisoriamente para a liderança da tabela de classificação do Campeonato Saudita, após a vitória sobre o Al-Faisaly, elevando sua pontuação para 25 pontos, empatado com o Al-Qadisiyah, que disputa uma partida difícil contra o Al-Hilal.