O Al-Ettifaq não esperou muito para agravar a situação do Al-Nassr, depois de aproveitar a inferioridade numérica nas fileiras do time e sair na frente com um gol marcado por seu astro eslovaco Duda, no confronto que reuniu as duas equipes, nesta terça-feira, pela terceira rodada da Liga Roshn Saudita.

O gol do Al-Ettifaq saiu aos 31 minutos, após Duda receber a bola na entrada da área do Al-Nassr, em um momento em que os jogadores do time não impuseram pressão suficiente sobre o astro dos donos da casa, permitindo que ele encontrasse espaço adequado para dominar a bola e finalizar em direção ao gol.

Apesar de a finalização de Duda ter parecido bastante fraca, o jovem goleiro reserva Abdulrahman Al-Otaibi não conseguiu lidar com ela da forma necessária, deixando a bola passar entre suas mãos e entrar no fundo das redes, colocando o Al-Ettifaq em vantagem com um gol precioso logo no início da partida.

O lance aumentou a frustração do goleiro do Al-Nassr, Bento, que já havia deixado seu time com um jogador a menos desde os 12 minutos, após receber cartão vermelho direto por derrubar Moussa Dembélé fora da área, quando o atacante do Al-Ettifaq seguia em direção ao gol.

Desde então, o Al-Nassr foi obrigado a completar a partida com dez jogadores, com a entrada de Al-Otaibi no lugar de Bento.