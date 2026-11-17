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Após 13 temporadas de glória no Santiago Bernabéu, Dani Carvajal decidiu abrir o coração e revelar toda a verdade por trás de sua saída do Real Madrid, em uma conversa franca e emocionante que o público não estava acostumado a ouvir de um dos jogadores mais discretos e disciplinados do clube merengue.

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O lateral-direito do Getafe falou sobre sua carreira no canal "Mario Suárez", no YouTube, e sobre os difíceis últimos meses que viveu com a camisa do Real Madrid, que terminaram com a decisão mais difícil de sua vida: deixar o clube que construiu seu nome e sua história.

Carvajal explicou que, com a aproximação do fim da temporada passada, começou a sentir que seu papel no time havia diminuído claramente, apesar de seu grande empenho nos treinos e de dar o melhor de si nos minutos que recebia.

"Percebi que não estava tendo o tempo de jogo regular que mereço pelos meus méritos, tanto nos treinos quanto nos minutos que joguei, e então tomei a decisão, em comum acordo com o clube, de nos separarmos. Tive dúvidas nos últimos meses. Eu esperava recuperar meu espaço jogando mais, mas percebi que meu tempo havia acabado", disse.

O ex-astro do Real Madrid admitiu que o ano passado foi o mais difícil de sua carreira profissional, não apenas pela pouca participação, mas porque via seu contrato chegar ao fim em junho e, ao mesmo tempo, via o sonho de disputar a Copa do Mundo escapar por entre os dedos.

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"O ano passado foi o mais difícil. Você vê que não tem tempo de jogo regular, vê que seu contrato vai terminar em junho e vê a Copa do Mundo escapar por entre os dedos. Durmo tranquilo à noite porque sei que dei o meu máximo", acrescentou.

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Apesar da dor, uma pergunta ainda persegue Carvajal até hoje e revela o tamanho da frustração que ele viveu em seus últimos dias no clube merengue.

"Joguei as duas últimas partidas, contra o Sevilla e no dia da minha despedida, e me senti bem. Fica a pergunta: o que teria acontecido se eu tivesse tido mais tempo de jogo regular dois meses antes? É uma pergunta que não sai da minha cabeça: será que eu conseguiria me manter nesse nível por mais um ano no Real Madrid?", disse.

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Sobre a transferência para o Getafe, o natural de Leganés revelou que recebeu muitas propostas, mas preferiu permanecer em Madri pela família e pela estabilidade dos filhos, ressaltando que sua prioridade agora mudou completamente.

"Recebi muitas propostas, mas queria ficar em Madri. Agora, minha prioridade é a estabilidade dos meus filhos. Houve momentos em que eu disse que queria me aposentar, mas minha esposa sabia que eu dizia isso com hesitação. Minha cabeça ainda não estava pronta para a aposentadoria", prosseguiu.

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"Minha família e meus amigos me disseram: 'Você não tem que provar nada a ninguém, apenas faça o que achar certo'. E foi assim que escolhi o Getafe", completou.

Carvajal encerrou a conversa com uma mensagem de lealdade ao Real Madrid, afirmando que sua vida continuará ligada ao clube merengue e que planeja tirar a licença de treinador depois de se aposentar.

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"Minha vida continuará ligada ao Real Madrid. Vou tirar a licença de treinador e veremos o que o futuro nos reserva. Ganhar a Liga dos Campeões em Lisboa foi o mais importante: abriu caminho para uma década de sucesso", afirmou.

O ex-jogador do Real Madrid concluiu suas declarações dizendo: "Ancelotti foi a figura paterna mais importante da minha carreira, e Modric é o jogador com quem mais aprendi, tanto pelo talento quanto pela humildade".