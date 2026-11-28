Kimmich é expulso em empate com o Hamburgo
O Bayern teve de se contentar com um empate por 0 a 0 com o Hamburgo pela Bundesliga no sábado, em uma partida marcada pela falta de disciplina de Kimmich. O jogador de 31 anos recebeu cartão vermelho direto após perder a cabeça durante o confronto.
Por ser o capitão do Bayern, a expulsão de Kimmich acabou sendo o episódio decisivo da tarde. O meio-campista alemão reagiu mal a uma disputa com um adversário, deixando seu time terminar uma partida frustrante sem o líder em campo.
Veja o lance
Puxão de cabelo provoca expulsão direta
O lance começou quando o ponta do Hamburgo Rossing-Lelesiit deu uma carga deliberada em Kimmich. Em vez de ignorar a provocação, o capitão do Bayern perdeu a cabeça e resolveu agir por conta própria.
Kimmich agarrou o atacante norueguês pelo cabelo antes de jogá-lo no chão. A reação agressiva deixou poucas opções ao árbitro, que mostrou imediatamente o cartão vermelho direto.
Bayern de Munique terá de lidar com as consequências da expulsão
Após o empate sem gols, Kimmich e o Bayern de Munique terão de lidar com as consequências imediatas do cartão vermelho direto. Perder o capitão por expulsão é um revés para o clube na sequência de sua campanha na Bundesliga.