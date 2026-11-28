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O capitão do Bayern de Munique, Joshua Kimmich, perdeu a cabeça no empate sem gols com o Hamburgo pela Bundesliga no sábado e recebeu cartão vermelho direto por uma reação física surpreendente. O meio-campista alemão revidou contra o ponta norueguês Alexander Rossing-Lelesiit, mas apenas um dos jogadores foi punido pelo árbitro.

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Kimmich é expulso em empate com o Hamburgo

O Bayern teve de se contentar com um empate por 0 a 0 com o Hamburgo pela Bundesliga no sábado, em uma partida marcada pela falta de disciplina de Kimmich. O jogador de 31 anos recebeu cartão vermelho direto após perder a cabeça durante o confronto.

Por ser o capitão do Bayern, a expulsão de Kimmich acabou sendo o episódio decisivo da tarde. O meio-campista alemão reagiu mal a uma disputa com um adversário, deixando seu time terminar uma partida frustrante sem o líder em campo.

Veja o lance

Puxão de cabelo provoca expulsão direta

O lance começou quando o ponta do Hamburgo Rossing-Lelesiit deu uma carga deliberada em Kimmich. Em vez de ignorar a provocação, o capitão do Bayern perdeu a cabeça e resolveu agir por conta própria.

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Kimmich agarrou o atacante norueguês pelo cabelo antes de jogá-lo no chão. A reação agressiva deixou poucas opções ao árbitro, que mostrou imediatamente o cartão vermelho direto.

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Bayern de Munique terá de lidar com as consequências da expulsão

Após o empate sem gols, Kimmich e o Bayern de Munique terão de lidar com as consequências imediatas do cartão vermelho direto. Perder o capitão por expulsão é um revés para o clube na sequência de sua campanha na Bundesliga.