Vídeo... Capitão da Jordânia: “É vergonhoso que isso se repita... e nos falta apenas uma coisa”

O capitão da seleção da Jordânia, Ihsan Haddad, expressou sentimentos contraditórios após o fim da trajetória dos Nashama na Copa do Mundo de 2026, na manhã deste domingo, quando perderam para a Argentina por três a um, na última partida do Grupo 10.

No início de sua entrevista à imprensa após a partida, Haddad afirmou que seus companheiros não deixaram a desejar durante a campanha no torneio, mas ressaltou, ao mesmo tempo, que “poderia ter sido melhor do que foi”.

Ele acrescentou ao jornal saudita “Al-Riyadiah”: “Sinceramente, precisamos rever nossa estratégia nas jogadas de bola parada, pois repetir gols dessa mesma maneira é algo vergonhoso”.

Quanto aos aspectos positivos, Haddad disse que “essa experiência servirá de base para o futuro e, se Deus quiser, aprenderemos com ela. A confiança e a personalidade que adquirimos serão transmitidas às próximas gerações, se Deus quiser”.

Sobre o benefício dessa participação para a Jordânia, vice-campeã da Ásia e da Copa dos Árabes, ele afirmou que “o único que nos falta são os resultados”, explicando: “O desempenho não nos beneficiou neste momento, mas, no futuro, acredito que nos beneficiará, agora que a confiança no jogador jordaniano é grande e temos uma geração em ascensão que confia em suas capacidades; possuímos o potencial e o talento para nos fortalecermos, e, com a correção de alguns pequenos detalhes, como as jogadas de bola parada e outros aspectos sobre os quais conversaremos entre nós mais tarde, as coisas ficarão melhores no futuro, se Deus quiser”.

Ele dirigiu uma mensagem à torcida jordaniana, dizendo: “Não há palavras suficientes para agradecer a eles, pois nos apoiaram em todos os lugares. Hoje, apesar da grande presença da torcida argentina, a voz deles foi ouvida; temos orgulho deles e pedimos desculpas pelos resultados neste torneio, mas garantimos que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance e demos tudo de nós na Copa do Mundo”.

Ele ressaltou a importância do apoio moral oferecido pelo monarca jordaniano, pelo príncipe herdeiro e pela família hashemita à seleção, afirmando: “Nos beneficiamos muito desse apoio moral dentro do campo, que nos dá motivação para dar o nosso melhor, por eles e pelo emblema da pátria. A Jordânia é muito importante para nós, e todos os jordanianos merecem isso”.

A seleção da Jordânia foi eliminada da Copa do Mundo após perder suas três partidas da fase de grupos: contra a Áustria por 1 a 3, contra a Argélia por 1 a 2 e contra a Argentina por 1 a 3.