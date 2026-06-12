Vídeo: Cantora marroquina anima a cerimônia de abertura da Copa do Mundo... Nora Fathi rouba a cena em Toronto

A artista canadense de origem marroquina, Noura Fathi, roubou a cena durante a cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026 no estádio “BMO Field”, em Toronto, na noite de sexta-feira, pouco antes do início do confronto entre Canadá e Bósnia e Herzegovina, em uma apresentação que impressionou milhões de pessoas em todo o mundo.

A cerimônia, que durou cerca de 20 minutos, contou com a participação de um seleto grupo de estrelas internacionais, lideradas por Nora Fathi, que apresentou sua música oficial da Copa do Mundo, “Sir Sir”, que alcançou grande repercussão nas plataformas digitais desde o seu lançamento.

A estrela de Bollywood brilhou em uma apresentação de dança deslumbrante diante de uma enorme multidão que lotou as arquibancadas, onde a música se misturou com movimentos de dança em uma obra de arte que uniu as culturas oriental e ocidental, o que levou muitos a comparar sua apresentação com a da cantora colombiana Shakira na cerimônia de abertura do torneio no México.

Participaram da cerimônia, que retratou a história e a diversidade cultural do Canadá, incluindo a herança de seus povos indígenas, vários artistas de destaque. A cantora ítalo-canadense Alessia Cara abriu o espetáculo musical em meio a bonecos gigantes representando animais simbólicos do Canadá, como a baleia e o alce.

Também subiu ao palco o rapper francês Vigdrim, que ficou famoso pela música “Tragam a taça para casa” durante a Copa do Mundo da Rússia de 2018, onde interpretou “Sir Sir” em parceria com Nora Fathi e o produtor musical Sangui, em uma apresentação animada que incendiou o entusiasmo da torcida.

O famoso cantor canadense Michael Bublé continuou a encantar o público com sua interpretação encantadora da canção “Bring it on home to me”, um clássico do soul escrito por Sam Cooke em 1962, acompanhado por um coro que conferiu à apresentação um caráter espiritual comovente

Em um momento solene, o violinista Alexander Gaich tocou o hino nacional da Bósnia e Herzegovina, antes que a estrela internacional Alanis Morissette encerrasse o evento com a interpretação do hino nacional canadense, em meio a uma atmosfera festiva intensa que atingiu seu auge no estádio, marcando o início das competições esportivas.

De acordo com o jornal libanês “Al-Nahar”, Nora Fathi, nascida em 1992 em Toronto, cantora, atriz e dançarina canadense de origem marroquina, conseguiu alcançar uma fama excepcional na indústria cinematográfica indiana desde seu início em 2014, tornando-se uma das mais proeminentes estrelas árabes que alcançaram projeção mundial.

A música “Dilbar” marcou o ponto de virada mais importante em sua carreira artística, depois de acumular centenas de milhões de visualizações e se tornar uma das canções dançantes mais famosas de Bollywood nos últimos anos, o que consolidou sua posição como ícone artística na Índia.

Nora participou de vários filmes indianos em diferentes idiomas, incluindo hindi, telugu e malaiala, Além disso, ela já participou dos eventos da Copa do Mundo de 2022 com a música “Ilumine o Céu”, aproveitando seu domínio do árabe, inglês, francês e hindi, o que a ajudou a construir uma ampla base de fãs em todos os continentes.