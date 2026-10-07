Os jogadores da seleção da Arábia Saudita comemoraram a conquista do título da Copa do Golfo Árabe "Golfo 27", durante um desfile em ônibus aberto na orla de Jidá, em meio a um clima de festa repleto de alegria da torcida.

Os jogadores da Arábia Saudita e a comissão técnica apareceram dentro do ônibus, segurando a taça do torneio e celebrando o feito, enquanto um grande número de torcedores se posicionava nos dois lados da via para saudar os jogadores e compartilhar com eles a alegria do título.

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A torcida saudita vibrou com a passagem do ônibus aberto, em meio a gritos e cânticos, com as bandeiras da Arábia Saudita tremulando por todos os cantos do local, num grande clima de festa.

A seleção da Arábia Saudita havia garantido o título do Golfo 27 após a vitória sobre os Emirados Árabes Unidos pelo placar de 2 a 0 na partida final, conquistando o troféu diante de sua torcida em Jidá.

As comemorações da seleção da Arábia Saudita pelo título continuaram pelas ruas de Jidá, numa cena que retratou a alegria dos jogadores e da torcida pelo retorno ao pódio na Copa do Golfo.