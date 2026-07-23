O treino do Barcelona esta quinta-feira na Cidade Desportiva Joan Gamper, como preparação para o arranque da nova temporada, no próximo mês de agosto, contou com um convidado surpresa.

Eric García, jogador do Barça e campeão do Mundo pela seleção espanhola, esteve nas instalações do Barcelona para saudar os companheiros antes de iniciar as suas férias.

O central catalão, que disputou o seu primeiro Mundial nos minutos finais da final frente à Argentina, é um dos oito jogadores do Barcelona que venceram o Mundial de 2026.

García foi recebido nos treinos do Barcelona com felicitações e abraços, e foi cumprimentado pelo treinador alemão Hansi Flick, tal como muitos jogadores da equipa, como Gerard Martín, Marc Casadó, Héctor Fort e Roony Bardghji, num ambiente cordial no relvado do estádio Sant Joan Despí.

A presença de García foi o principal destaque da sessão de treino, na qual o treinador alemão voltou a recorrer a vários jogadores do Barcelona Atlètic e da equipa juvenil (Juvenil A), devido à ausência de um grande número de jogadores internacionais.







