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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vídeo: campeão do mundo aparece: visita surpresa aos treinos do Barcelona

Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo
Barcelona
E. Garcia
Espanha
Argentina
EUA

Recepção com felicitações e abraços

O treino do Barcelona esta quinta-feira na Cidade Desportiva Joan Gamper, como preparação para o arranque da nova temporada, no próximo mês de agosto, contou com um convidado surpresa.

Eric García, jogador do Barça e campeão do Mundo pela seleção espanhola, esteve nas instalações do Barcelona para saudar os companheiros antes de iniciar as suas férias.

O central catalão, que disputou o seu primeiro Mundial nos minutos finais da final frente à Argentina, é um dos oito jogadores do Barcelona que venceram o Mundial de 2026.

García foi recebido nos treinos do Barcelona com felicitações e abraços, e foi cumprimentado pelo treinador alemão Hansi Flick, tal como muitos jogadores da equipa, como Gerard Martín, Marc Casadó, Héctor Fort e Roony Bardghji, num ambiente cordial no relvado do estádio Sant Joan Despí.

A presença de García foi o principal destaque da sessão de treino, na qual o treinador alemão voltou a recorrer a vários jogadores do Barcelona Atlètic e da equipa juvenil (Juvenil A), devido à ausência de um grande número de jogadores internacionais.



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