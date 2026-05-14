VÍDEO: Bukayo Saka fala abertamente sobre tudo relacionado ao Arsenal, sua relação especial com Mikel Arteta e muito mais no podcast “Beast Mode On”

O astro do Arsenal, Bukayo Saka, se junta a Adebayo Akinfenwa no podcast “Beast Mode On”, onde o atacante inglês fala abertamente sobre sua trajetória desde a academia Hale End dos Gunners até a equipe principal e a função de capitão do time líder da Premier League. O jogador de 24 anos também revela seu grande desejo de conquistar títulos com o time do norte de Londres e discute sua relação próxima com Mikel Arteta, entre muitos outros assuntos, em um episódio do programa que você não pode perder.
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O podcast Beast Mode On está disponível no YouTube e no Spotify, com todos os episódios gratuitos para assistir e ouvir agora.