O defensor português Diogo Dalot, jogador do Manchester United, publicou um vídeo em que aparece ao lado de seu compatriota Cristiano Ronaldo, capitão da seleção portuguesa e astro do Al-Nassr, da Arábia Saudita.

Depois de vencer o País de Gales por 1 a 0 na primeira rodada do Grupo 4, dentro do primeiro caminho da Liga das Nações da Europa, "O Dono" e seus companheiros se preparam para enfrentar a Noruega neste domingo, na segunda rodada.

A dupla aparece no vídeo dentro de um carro pequeno, a caminho do treino, com Ronaldo sentado ao volante e Dalot fazendo comentários espontâneos, o que deu um tom descontraído à cena.

O jornal Marca noticiou: "Diogo Dalot viveu momentos especiais com Cristiano Ronaldo no centro de treinamento da seleção portuguesa".

E completou: "O defensor do Manchester United elogiou as habilidades de Ronaldo ao volante, afirmando que ele também é craque nesse quesito".

Comentando o mesmo vídeo, a conta da rede TNT escreveu, em tom de brincadeira: "Por mais rico que você seja, nunca vai acontecer de Cristiano Ronaldo ser o seu motorista particular, como é o de Diogo Dalot".





Após uma longa polêmica em torno do nível de Ronaldo, na sequência da eliminação de Portugal na Copa do Mundo de 2026, o novo treinador da seleção, Jorge Jesus, decidiu incluir a lenda de Portugal em sua primeira convocação.

João Félix conduziu Portugal à vitória ao marcar o único gol da partida diante do País de Gales, enquanto Ronaldo foi substituído durante o segundo tempo.