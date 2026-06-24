Vídeo: Briga acirrada durante o jogo entre Jordânia e Argélia... e o Ministério do Interior do Catar prende 25 pessoas

Ativistas nas redes sociais compartilharam um vídeo que mostra o caos que tomou conta de um restaurante na região de Al-Dafna, na capital do Catar, Doha, durante a partida entre as seleções da Argélia e da Jordânia, válida pela Copa do Mundo de Futebol de 2026.

A Argélia venceu a Jordânia por 2 a 1, em um confronto emocionante entre os dois países árabes irmãos.

No vídeo, os envolvidos na briga aparecem atirando cadeiras e destruindo objetos, em meio à Cúpula Árabe.









Após a divulgação do vídeo, o Ministério do Interior do Catar emitiu um comunicado pela plataforma “X”, no qual confirmou que as autoridades competentes iniciaram imediatamente as medidas necessárias em relação a esses atos ilegais, que constituíram uma violação à segurança de pessoas e bens, além de perturbar a segurança e a ordem pública.

O ministério revelou a prisão de 25 pessoas de “nacionalidade árabe” e informou que os procedimentos legais foram concluídos, preparando o terreno para o encaminhamento dos casos ao Ministério Público.

O Ministério do Interior alertou a todos sobre as consequências de se deixar levar por tais comportamentos, enfatizando que não terá tolerância na aplicação da lei contra quem quer que comprometa a segurança e a integridade da sociedade.







