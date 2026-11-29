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Arsenal e Manchester City empataram por 2 a 2 na noite de domingo, no Emirates, pela 12ª rodada da Premier League. A partida teve quatro gols e reviravoltas emocionantes, e os dois times tiveram de se contentar com um ponto na briga pelo título.

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A partida começou em ritmo intenso dos dois lados. As equipes dividiram o controle do jogo no primeiro tempo, embora as investidas do Manchester City fossem mais perigosas contra a meta dos donos da casa, até que cada time conseguiu marcar e a etapa inicial terminou empatada por 1 a 1.

Erling Haaland abriu o placar para o Manchester City aos 34 minutos, depois de receber um cruzamento rasteiro de Joško Gvardiol dentro da área, dominar a bola e finalizar com sucesso para vencer o goleiro David Raya.

O Arsenal não demorou a responder. Aos 40 minutos, Kai Havertz marcou o gol de empate: Christos Tzolis cruzou para a área, Mikel Merino ajeitou de cabeça para o atacante alemão, que mandou para as redes e recolocou o jogo na estaca zero.

Logo no início do segundo tempo, o Manchester City voltou a levar perigo e retomou a vantagem aos 48 minutos, com Enzo Fernández. O lance nasceu de uma bela jogada individual do marroquino Ayoub Bouaddi, que roubou a bola de Martin Ødegaard no meio-campo, avançou driblando Noni Madueke e fez um passe preciso para o companheiro argentino, que tocou para as redes de Raya.

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Bouaddi roubou a cena com essa jogada, além de ter feito uma grande atuação defensiva ao longo dos 90 minutos, sendo um dos principais destaques do City. Ele vinha de marcar seu primeiro gol com a camisa do clube na partida anterior, contra o Napoli, pela Champions League, e mostrou mais uma vez que é capaz de fazer a diferença, apesar da pouca idade.

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Depois do gol da virada, o panorama do jogo mudou. O Manchester City recuou para o seu campo de defesa e passou a apostar nos contra-ataques para explorar os espaços que surgiam nas costas da defesa do Arsenal, enquanto os donos da casa ficaram com a posse de bola e intensificaram as investidas em busca do empate.

O Arsenal seguiu pressionando a defesa do Manchester City e ameaçou a meta de Gianluigi Donnarumma em mais de uma ocasião, aproveitando o recuo do time visitante, até que, aos 83 minutos, Jurriën Timber marcou o gol de empate do Arsenal.

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O gol saiu após um escanteio que gerou muita polêmica dentro da área do Manchester City, por causa de um choque entre Gabriel Magalhães e o goleiro Gianluigi Donnarumma, além das dúvidas sobre um possível toque de mão de Timber antes de a bola entrar. O VAR, no entanto, revisou o lance e validou o gol, e o Arsenal voltou para o jogo e arrancou um ponto precioso nos minutos finais.

Nos minutos restantes, as duas equipes tentaram buscar o gol da vitória, mas o placar não se alterou até o apito final. Cada time saiu com um ponto depois de um duelo intenso, com poder ofensivo dos dois lados e reviravoltas no placar até os momentos finais.

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Com o resultado, o Arsenal chegou a 29 pontos e segue na liderança da Premier League, enquanto o Manchester City foi a 23 pontos, na segunda colocação, mantendo a diferença de 6 pontos entre os dois times.