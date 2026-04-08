Vídeo: Benzema define a "receita" para a conquista do título do Al-Hilal na Liga Roshen

O francês Karim Benzema, atacante do Al-Hilal, traçou o caminho para a conquista do título da Liga Profissional Saudita (Roshen) por sua equipe, em meio à acirrada disputa com o Al-Nassr pela liderança da tabela.
Benzema liderou o Al-Hilal a uma vitória esmagadora sobre o Al-Khaloud, por 6 a 0, na partida disputada entre as duas equipes na noite de quarta-feira, válida pela 29ª rodada da Liga Profissional Saudita.
O experiente atacante francês marcou um hat-trick pela segunda vez com a camisa do Al-Hilal e o sétimo em campos sauditas, já que havia marcado cinco pelo Al-Ittihad.
Leia também... Al-Ahli em comunicado inflamado: exigimos ouvir as gravações e conversas do árbitro
Leia também... Yassela: a partida foi roubada do Al-Ahli... e o árbitro nos pediu para esquecer o campeonato!
Leia também... Tony: os critérios mudaram nas fases decisivas... e o árbitro nos pediu para nos concentrarmos na Ásia!
Benzema disse em declarações à rede de canais saudita “Thamania” após a partida: “Conquistar o título da Liga Roshen exige trabalho, continuar vencendo e olhar apenas para si mesmo”.
E acrescentou: “Temos seis partidas pela frente e precisamos vencer para voltar à liderança, aproveitando o tropeço do rival direto (Al-Nassr), mas o objetivo principal é nos concentrarmos em nós mesmos”.
E continuou: “Marcar gols é ótimo, mas o trabalho coletivo é o mais importante, e hoje mostramos muita personalidade ao lidar com todas as circunstâncias”.
Sobre as chances do Al-Hilal conquistar o título, apesar de estar atrás do Al-Nasr na tabela, ele respondeu: “Tudo é possível no futebol; precisamos nos concentrar na vitória, como eu disse, e veremos o que vai acontecer”.
E concluiu: “Vamos encerrar o capítulo desta partida e começar a nos concentrar no próximo jogo contra o Al-Sadd, do Catar, na Liga dos Campeões da Ásia.”