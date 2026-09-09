Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traduzido por

Vídeo: astro do Al-Ittihad fala pela primeira vez sobre "espionagem" de Cristiano Ronaldo

Al-Ittihad x Al-Nassr
Al-Ittihad
Al-Nassr
Campeonato Saudita
Al-Ittihad x Al-Fayha
Al-Fayha
D. Pereira
C. Ronaldo
Arábia Saudita
Portugal

Pereira comenta

Dias após o episódio curioso ocorrido entre a dupla portuguesa Cristiano Ronaldo, estrela do Al-Nassr, e Danilo Pereira, destaque do Al-Ittihad, este último falou sobre o que se passou entre eles e se "O Dom" conseguiu espionar as instruções do treinador do decano.

Durante a partida em que o Al-Ittihad venceu o Al-Nassr por 2 a 1, no último sábado, pela quinta rodada da Liga Roshan Saudita para Profissionais, Ronaldo se aproximou de Pereira e ficou atrás dele para ler junto um papel enviado pela comissão técnica do Al-Ittihad com algumas alterações táticas. O que a estrela do Al-Nassr fez provocou uma grande onda de ironia após a partida, especialmente depois da derrota do time mundial.

Após a vitória do Al-Ittihad sobre o Al-Feiha ontem, terça-feira, na 6ª rodada, pelo mesmo placar, Pereira comentou o assunto pela primeira vez.

Ingressos para as partidas da Liga Roshan SauditaCompre seu ingresso agora!

O jogador do Al-Ittihad disse ao jornal Al-Riyadiah, inicialmente, sobre o duelo contra o Al-Feiha: "Não foi de forma alguma uma partida fácil. Tivemos apenas dois dias para nos recuperar (após o jogo contra o Al-Nassr), mas viemos aqui para vencer a partida".

E sobre o que aconteceu entre ele e Ronaldo, afirmou: "Ele estava atrás de mim e leu, de fato, o que estava escrito no papel, mas não há problema, tratava-se apenas de tática".

O Al-Ittihad manteve sua sequência de vitórias e subiu para a terceira colocação, com 14 pontos, um atrás do líder Al-Hilal e do vice-líder Al-Qadsiah.

Leia também: Técnico perdido e defesa de várzea — a torcida do Al-Ahli lamenta o início catastrófico da temporada
Leia também: Maresca impressionado com a atuação de Bouaddi: esperava o que ele fez de Haaland ou Díaz
Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google