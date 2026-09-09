Dias após o episódio curioso ocorrido entre a dupla portuguesa Cristiano Ronaldo, estrela do Al-Nassr, e Danilo Pereira, destaque do Al-Ittihad, este último falou sobre o que se passou entre eles e se "O Dom" conseguiu espionar as instruções do treinador do decano.

Durante a partida em que o Al-Ittihad venceu o Al-Nassr por 2 a 1, no último sábado, pela quinta rodada da Liga Roshan Saudita para Profissionais, Ronaldo se aproximou de Pereira e ficou atrás dele para ler junto um papel enviado pela comissão técnica do Al-Ittihad com algumas alterações táticas. O que a estrela do Al-Nassr fez provocou uma grande onda de ironia após a partida, especialmente depois da derrota do time mundial.

Após a vitória do Al-Ittihad sobre o Al-Feiha ontem, terça-feira, na 6ª rodada, pelo mesmo placar, Pereira comentou o assunto pela primeira vez.

O jogador do Al-Ittihad disse ao jornal Al-Riyadiah, inicialmente, sobre o duelo contra o Al-Feiha: "Não foi de forma alguma uma partida fácil. Tivemos apenas dois dias para nos recuperar (após o jogo contra o Al-Nassr), mas viemos aqui para vencer a partida".

E sobre o que aconteceu entre ele e Ronaldo, afirmou: "Ele estava atrás de mim e leu, de fato, o que estava escrito no papel, mas não há problema, tratava-se apenas de tática".

O Al-Ittihad manteve sua sequência de vitórias e subiu para a terceira colocação, com 14 pontos, um atrás do líder Al-Hilal e do vice-líder Al-Qadsiah.

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