Após 28 anos sem marcar gols na Copa do Mundo, a seleção da Escócia voltou a ter um início perfeito na edição de 2026, ao conquistar uma vitória valiosa sobre o Haiti por 1 a 0, na estreia no Grupo 3.
A seleção escocesa aproveitou o empate do Marrocos com o Brasil na primeira rodada para assumir a liderança isolada do Grupo 3 com 3 pontos, enquanto o Haiti permaneceu com zero pontos.
A Escócia começou a partida com força e quase abriu o placar logo no início, com Ben Gannon-Dwack, que obrigou o goleiro Johnny Plassid a defender sua tentativa após apenas 3 minutos.
A equipe continuou pressionando, antes de Scott McTominay desperdiçar uma chance clara aos 17 minutos, quando seu chute acertou a trave.
O momento decisivo aconteceu aos 28 minutos, quando John McGinn finalizou um ataque organizado da Escócia, mandando a bola na trave e mudando sua trajetória para dentro do gol, marcando o primeiro gol de sua seleção na Copa do Mundo desde o gol de Craig Burley contra a Noruega em 1998.
Lawrence Shankland quase ampliou o placar logo em seguida, mas sua cabeçada passou rente à trave, enquanto a seleção do Haiti respondeu com várias tentativas perigosas, com destaque para o chute de Robin Providence, defendido com maestria pelo goleiro Angus Jan, antes que a defesa conseguisse afastar a bola no rebote.
No segundo tempo, a seleção do Haiti tentou voltar ao jogo e impôs pressão contínua sobre o gol escocês, mas o brilhantismo de Angus Jan impediu o empate, defendendo chances perigosas de José Casimir e Franz-Diedier Pierrot nos minutos finais.
Apesar das dificuldades defensivas nos minutos finais, os jogadores do técnico Steve Clarke mantiveram a vantagem até o apito final, conquistando sua primeira vitória na Copa do Mundo no século XXI.