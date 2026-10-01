Cristiano Ronaldo chegou à capital espanhola, Madri, na madrugada desta quinta-feira, poucas horas após deixar a concentração da seleção portuguesa antes do previsto.

O avião que transportava o craque de 41 anos pousou na capital espanhola por volta da 1h20 da manhã, antes de o atacante deixar o aeroporto cerca de vinte minutos depois em um carro com placas portuguesas, segundo informou a rede "Foot Mercato".

Cerca de 12 torcedores conseguiram entrar em uma área restrita do aeroporto aproveitando a entrada de um dos carros, e receberam Ronaldo com gritos e aplausos, tentando tirar fotos com ele, antes de o jogador português se dirigir à sua casa em Madri.

O famoso programa espanhol "El Chiringuito" publicou, por meio de sua página oficial no "X", um vídeo do momento da chegada de Ronaldo a Madri.









O aparecimento de Ronaldo em Madri acontece em meio a um clima extremamente tenso, já que a crise começou quando Ronaldo ficou no banco de reservas de Portugal durante toda a última partida contra a Noruega, que terminou com vitória da seleção portuguesa (2 a 1), o que provocou o descontentamento do capitão do Al-Nassr saudita.

Cristiano Ronaldo se recusou a participar dos treinos após a partida contra a Noruega, mas teve uma conversa com Jesus, e parecia que as coisas haviam se acalmado entre os dois, antes de este último afirmar na coletiva de imprensa anterior à partida contra a Dinamarca que não há nenhum jogador que vá mudar suas ideias, nem nenhuma outra pessoa no futebol, o que levou o Don a deixar a concentração de Portugal e seguir rumo a Madri.











