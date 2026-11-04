O Arsenal voltou ao caminho das vitórias na Liga dos Campeões da Europa, após conquistar um triunfo precioso sobre o anfitrião Slavia Praga, na noite desta quarta-feira, pelo placar de 2 a 1, na quarta rodada da fase de liga da competição continental.

O Arsenal havia empatado na rodada passada com o Bayern de Munique por 2 a 2, e voltou hoje para conquistar a terceira vitória, elevando sua pontuação para 10 pontos na terceira colocação, a dois pontos de distância do Paris Saint-Germain e do Real Madrid.

Já o Slavia Praga estacionou em um ponto, na 34ª posição da tabela da competição.

Marcaram os dois gols do Arsenal na partida de hoje: Noni Madueke (aos 9) e Viktor Gyökeres (aos 38), enquanto o único gol do Slavia Praga foi marcado por Viktor Novák (aos 90).

O Arsenal apresentou uma boa atuação no primeiro tempo, que encerrou em vantagem por dois gols, em meio a um grande domínio da equipe inglesa.

Mas as coisas mudaram completamente no segundo tempo, pois, depois de ter sido um time invencível antes do intervalo, pareceu candidato a desperdiçar a vitória durante a maior parte da segunda etapa.

O Slavia Praga conseguiu marcar um gol nos minutos finais, o que colocou o Arsenal sob grande pressão, mas o apito final veio para confirmar seu precioso triunfo.