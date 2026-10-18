Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Nottingham Forest FC v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

Vídeo: Arsenal escapa da armadilha do Nottingham Forest com míssil de Madueke e segue na perseguição ao City

Nottingham Forest x Arsenal
Nottingham Forest
Arsenal
Premier League
England

Vitória difícil

O Arsenal arrancou uma vitória difícil e nos minutos finais diante do Nottingham Forest, fora de casa, por 1 a 0, no confronto realizado neste domingo, pela sétima rodada da Premier League.

A partida seguiu sem gols até que o reserva Noni Madueke conseguiu balançar as redes aos 80 minutos, depois de infiltrar na área pelo lado esquerdo e soltar um foguete espetacular que morreu no fundo do gol.

Com o resultado, o Arsenal chegou aos 18 pontos na vice-liderança da Premier League, a 3 pontos do Manchester City, que soma 21, enquanto o Nottingham Forest parou nos 5 pontos, na 18ª colocação.


O primeiro tempo terminou empatado sem gols, no City Ground, estádio que se tornou um problema para o Arsenal.

A primeira metade do jogo careceu de qualquer perigo real, e nenhum dos dois lados conseguiu dar uma única finalização na direção do gol.

Kooora



O atual campeão enfrentou forte resistência dos comandados de Oliver Glasner, que seguraram o jogo por 80 minutos, até que Noni Madueke acertou uma bomba que passou por todos e alojou-se no ângulo superior do gol.

Essa foi a única finalização deles na direção do gol durante a partida, o que mostra a atuação pobre dos homens de Mikel Arteta no duelo de hoje.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google