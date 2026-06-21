Vídeo: “Armadilha nas arquibancadas da Copa do Mundo”... Infantino é vítima de uma manobra política na partida contra o Catar

Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol, caiu na armadilha preparada por um dos espectadores presentes na partida entre Canadá e Catar, pela Copa do Mundo de 2026.
O site “Foot Mercato” informou que, em Vancouver, onde Gianni Infantino assistia à vitória esmagadora do Canadá sobre o Catar por 6 a 0 na Copa do Mundo de 2026, ele se viu no meio de uma cena inesperada.
O presidente da FIFA e o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, assinaram uma bandeira russa erguida por um torcedor nas arquibancadas. De acordo com Anton Shapovalov, membro da associação de torcedores da seleção russa “Nolevka”, a bandeira foi apresentada de forma a ocultar sua identidade antes da sessão de autógrafos, de modo que Infantino não sabia que se tratava da bandeira da Rússia.
O incidente gerou ampla repercussão, especialmente porque a Rússia continua suspensa de participar de competições da FIFA e da UEFA desde 2022, após a invasão da Ucrânia.
Vale lembrar que, nos últimos meses, Gianni Infantino havia manifestado seu apoio a um possível retorno gradual das seleções russas ao cenário internacional.
O presidente da Federação Internacional de Futebol declarou, em fevereiro, que essa exclusão gerou, acima de tudo, “mais frustração e ódio”, uma posição que continua a suscitar ampla controvérsia nos círculos esportivos.