Vídeo: Aproveitando a derrota de Portugal... Luis Díaz garante a vitória da Colômbia contra o Uzbequistão

A seleção da Colômbia aproveitou ao máximo o empate (1 a 1) da Portugal contra a República Democrática do Congo e conseguiu uma vitória contra o Uzbequistão (3 a 1), na madrugada desta quinta-feira, na primeira rodada das disputas do Grupo 11 da Copa do Mundo de 2026.

Luis Díaz, craque do Bayern de Munique, liderou a seleção colombiana à essa vitória emocionante, marcando um gol e dando uma assistência, levando a seleção latino-americana à liderança do grupo com 3 pontos, enquanto a seleção asiática, que participa da Copa do Mundo pela primeira vez, fica na última posição da tabela, sem nenhum ponto.

A Colômbia abriu o placar aos 40 minutos por meio de Víctor Muñoz, lateral-direito do Crystal Palace, que recebeu um passe longo magnífico de Luis Díaz e mandou a bola para o fundo da rede com um chute de primeira.

O Uzbequistão empatou aos 60 minutos com Abbasbek Fayzulaev, que aproveitou o rebote do goleiro Camilo Vargas para marcar o primeiro gol de sua seleção na história da Copa do Mundo.

O Uzbequistão não comemorou o empate por muito tempo, pois Luis Díaz voltou a marcar cinco minutos depois, marcando o segundo gol da Colômbia com um chute preciso de dentro da grande área; o goleiro uzbeque tentou defender, mas não conseguiu.

Poucos instantes antes do fim da partida, mais precisamente aos 90+9 minutos, o reserva Jaminton Campaz selou a vitória da Colômbia ao marcar o terceiro gol com uma cabeçada forte.

A Colômbia enfrenta a República Democrática do Congo na segunda rodada, na madrugada da próxima quarta-feira, enquanto enfrenta a Portugal na última partida da fase de grupos, na madrugada de domingo, 28 de junho.







