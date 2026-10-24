O marroquino Abderrahim Talib, diretor técnico do Rwanda Military (APR FC), apontou o Zamalek como forte candidato a avançar na atual edição da Liga dos Campeões da África.

As declarações de Talib vieram após a eliminação de sua equipe do torneio diante do Zamalek, que venceu os confrontos de ida e volta pelo placar de 1 a 0 em ambos, garantindo a classificação à fase de grupos neste sábado, após três temporadas de ausência.

O técnico do Rwanda Military afirmou, em entrevista ao canal "On Sport" depois da partida, que sua equipe não apresentou o nível esperado durante o primeiro tempo, mas se mostrou melhor após o intervalo, impondo seu domínio ao andamento do jogo sem conseguir converter as chances em gols.

Talib explicou que sua equipe enfrentou o mesmo cenário visto no jogo de ida em Kigali, ressaltando que os ajustes táticos que fez entre os dois tempos ajudaram seus jogadores a chegarem ao gol do Zamalek, mas a falta do último toque impediu a mudança no resultado.

Acrescentou que sua equipe saiu com ganhos da experiência africana, apesar da dificuldade do confronto diante do Zamalek, que se beneficiou de sua experiência e da grande presença de sua torcida.

Ele destacou que chegar ao gol pelas laterais não foi suficiente, depois que seus jogadores careceram de precisão para finalizar os ataques.

O treinador marroquino elogiou seu adversário, afirmando que o Zamalek possui uma grande história, uma cultura de vitórias e conquista de títulos, além de contar com um grupo diferenciado de jogadores e reservas e um treinador de alto nível.

Talib apontou que a eliminação do atual campeão Mamelodi Sundowns do torneio, somada à ausência do Al Ahly e do Wydad na disputa desta edição, dá ao Zamalek uma oportunidade real de avançar rumo às fases finais, manifestando sua esperança de que o time branco aproveite essas circunstâncias para conquistar o título.