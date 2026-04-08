Vídeo: Após seis meses de ausência... Al-Nusairi inicia a jornada dos duelos pelo Al-Ittihad

O marroquino Youssef El-Nassiri, atacante do Al-Ittihad de Jeddah, voltou a marcar dois gols por partida com o time, após um hiato de cerca de seis meses desde a última vez que conseguiu essa marca em sua carreira no futebol.

Al-Nusairi marcou dois gols pelo Al-Ittihad contra o Neom, nesta quarta-feira, no Estádio Príncipe Abdullah Al-Faisal, na 29ª rodada da Liga Roshen.

Enquanto o “Al-Amid” perdia por 2 a 0, Al-Nassiri conseguiu diminuir a diferença aos 38 minutos de jogo, após ficar cara a cara com o goleiro do Neom, antes de mandar a bola para o fundo da rede com maestria.

Na penúltima minuto do primeiro tempo, o próprio atacante marroquino empatou o jogo, ao marcar seu segundo gol e o segundo do time, após outro lance de cara a cara com o goleiro do Neom dentro da área.

Este foi o primeiro gol duplo marcado por El Nsiri pelo Al-Ittihad desde que se transferiu para o clube na última janela de transferências de inverno, vindo do Fenerbahçe.

Este também foi o primeiro hat-trick do atacante marroquino em cerca de seis meses, mais precisamente desde que ele repetiu a dose contra o Gaziantep, no dia 27 de outubro passado, na décima rodada do Campeonato Turco.

No geral, o jogador de 28 anos marcou seu sexto gol pelo Al-Ittihad de Jeddah em todas as competições, e o quarto na Liga Saudita Roshen.