O holandês Georginio Wijnaldum, meio-campista do recém-reforçado Al-Ittihad, elogiou a torcida do clube e afirmou que ela o fez lembrar de seu ex-clube, o Liverpool, após sua primeira aparição oficial com a camisa dos "Tigres".

O Al-Ittihad venceu o anfitrião Al-Faisaly por 3 a 1, na partida que reuniu as duas equipes nesta sexta-feira, no estádio da cidade esportiva de Al-Majma'ah, pela sétima rodada da Roshn Saudi League.

A partida marcou a estreia de Wijnaldum com a camisa do Al-Ittihad, entrando como reserva, depois de se juntar ao time de forma gratuita, em uma transferência livre, após o fim de seu contrato com o antigo clube, o Al-Ettifaq.

Wijnaldum afirmou, em declarações aos canais "Thmanyah", após o fim da partida: "É um novo começo, e estou muito feliz por jogar em um clube como o Al-Ittihad, que tem uma torcida incrível, além de um time, um treinador e uma comissão técnica maravilhosos".

E acrescentou: "Fiquei muito feliz com isso e, claro, também estou feliz com a partida, porque vencemos por 3 a 1 no meu primeiro jogo com o time, e isso é uma coisa boa".

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E completou: "Tudo o que posso dizer é que estou muito feliz. Agradeço à torcida do Al-Ittihad pela forma como me recebeu e por esse sentimento que me proporcionaram".

E prosseguiu: "Isso, de certa forma, me fez lembrar do Liverpool, onde você sente o amor da torcida, e então você quer retribuir esse amor a eles, e quer que haja uma relação e uma conexão entre você e eles dentro de campo, e este é um bom começo".

E seguiu: "O que posso prometer à torcida é que darei tudo de mim fisicamente dentro de campo, e daremos tudo o que temos para trazer os sucessos de volta ao clube, com este time e esta comissão técnica".

E concluiu: "Com o apoio da torcida, tudo se tornará muito mais fácil, e o que desejo é que mantenhamos essa conexão entre nós, para que eu dê tudo de mim em campo, a fim de conquistar coisas bonitas nesta temporada".