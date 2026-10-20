Vídeo: após o pênalti perdido, Cristiano Ronaldo desperdiça a chance mais bizarra da temporada!

O português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, vive uma noite difícil diante do Neom, na partida que reúne as duas equipes na noite desta terça-feira, válida pela décima rodada da Liga Roshn Saudita, depois de desperdiçar um pênalti no fim do primeiro tempo, antes de perder uma chance insólita no início da segunda etapa do jogo.

Após desperdiçar o pênalti nos segundos finais do primeiro tempo, Ronaldo voltou a perder uma oportunidade clara de forma inesperada, em um novo lance que aumentou a dificuldade de sua noite contra o Neom e levantou pontos de interrogação sobre o toque final do astro português durante a partida.

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A oportunidade surgiu aos três minutos do segundo tempo, quando Ronaldo recebeu um passe de cabeça de seu companheiro senegalês Sadio Mané, após um escanteio a favor do Al-Nassr, deixando o capitão do Al-Nassr diante do gol vazio e em posição ideal para balançar as redes.

Mas a surpresa foi Ronaldo chutar a bola por cima do travessão, desperdiçando uma chance que parecia mais próxima do gol, em uma cena difícil de acreditar diante da experiência do astro português e de sua capacidade de finalização frente à meta.

Assim, Ronaldo se viu diante de dois lances marcantes em poucos minutos, depois de desperdiçar um pênalti e, em seguida, perder uma oportunidade clara no início do segundo tempo, transformando sua participação diante do Neom em uma noite cheia de frustração, em meio à expectativa por sua reação e por sua capacidade de compensar antes do fim do confronto.