O alemão Jens Wissing, novo treinador do Al-Ittihad, elencou os pontos positivos da pré-temporada que a equipe realizou na cidade espanhola de Marbella durante o último período.

O Al-Ittihad disputou dois amistosos ontem, quinta-feira, perdendo o primeiro para o Real Mallorca da Espanha pelo placar de 4 a 2, antes de empatar o segundo com o Málaga por 2 a 2, em seus últimos jogos na pré-temporada na cidade espanhola de Marbella.

Wissing disse, em declarações à conta oficial do Al-Ittihad na plataforma X, após o fim das duas partidas: "Encerramos os últimos dias da pré-temporada disputando dois amistosos difíceis contra duas equipes espanholas, dois bons times que não são fáceis de enfrentar".

E acrescentou: "Estou muito satisfeito com o desempenho dos jogadores hoje, e também durante toda a pré-temporada, como já disse a eles. Muito obrigado a eles pelo comprometimento nas últimas semanas".

E completou: "Começamos bem em Jidá, depois passamos duas semanas e meia de momentos extremamente difíceis em Marbella, e vejo um grande progresso tanto no aspecto físico quanto no tático. Vejo também um grupo coeso e uma energia muito boa".

E ponderou: "Claro que nem tudo é perfeito, e não pode ser assim nesta fase, mas, como eu disse, vejo um grande progresso, melhora e evolução, e isso, para mim, é o mais importante".

E concluiu: "Agora precisamos descansar por alguns dias, depois continuamos em Jidá para a última etapa da preparação antes do início da nova temporada".

O Al-Ittihad iniciou sua pré-temporada na Espanha em meados do mês de julho, tendo conseguido vencer os dois primeiros jogos contra o Orlando Pirates da África do Sul por 3 a 2 e o Las Palmas da Espanha por 2 a 1, antes das partidas contra o Real Mallorca e o Málaga.

Os "Tigres" retornam à cidade de Jidá nas próximas horas, a fim de disputar a terceira e última etapa da preparação para a nova temporada.

A primeira partida oficial da equipe saudita na nova temporada será contra o clube Al-Jazira dos Emirados Árabes Unidos, no playoff classificatório para a Liga dos Campeões da Ásia de Elite, no dia 11 de agosto.