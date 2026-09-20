Vídeo: após festival de gols, Manchester City aceita presente do Arsenal e assume a liderança isolada da Premier League

O Manchester City conquistou uma vitória preciosa e emocionante diante de seu visitante, o Sunderland, pelo placar de 5 a 3, na partida que reuniu as duas equipes na noite deste domingo no Estádio do Etihad, pela quinta rodada da Premier League inglesa.

O Manchester City manteve sua largada perfeita na Premier League, após conquistar sua quinta vitória consecutiva, alcançando o aproveitamento máximo e elevando seu total para 15 pontos, isolando-se na liderança da tabela de classificação da competição.

O time celeste se beneficiou do presente que lhe foi oferecido pelo Arsenal, depois de este último sofrer uma derrota surpreendente para o Brighton pelo placar de 3 a 0, o que deu ao Manchester City a chance de assumir a ponta sozinho.

O confronto entre Manchester City e Sunderland assistiu a um emocionante festival de gols, com as duas equipes trocando marcações ao longo dos dois tempos da partida, em um duelo marcado pela emoção até o apito final.

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Enzo Fernández abriu o placar para o Manchester City aos nove minutos, antes de o Sunderland conseguir empatar rapidamente por meio de seu atacante Brian Brobbey aos 12 minutos.

O Manchester City voltou à frente aos 29 minutos por meio de Rayan Cherki, mas Brobbey manteve seu brilho e conseguiu marcar seu segundo gol pessoal aos 33 minutos, devolvendo a partida ao empate.

Antes do fim do primeiro tempo, o Manchester City recuperou a vantagem com um terceiro gol, assinado por Antoine Semenyo aos 43 minutos, encerrando o time celeste a primeira etapa da partida em vantagem pelo placar de 3 a 2.

No segundo tempo, as duas equipes deram continuidade à sequência de gols, com Semenyo somando seu segundo gol pessoal e o quarto do Manchester City aos 57 minutos, antes de Brobbey completar seu hat-trick pessoal ao marcar o terceiro gol do Sunderland aos 59 minutos.

O norueguês Erling Haaland decidiu a partida em favor do Manchester City, após marcar o quinto gol aos 81 minutos, confirmando a vitória de sua equipe pelo placar de 5 a 3 e lhe dando três novos pontos na disputa pela liderança da Premier League inglesa.

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Brobbey entra para a história do Sunderland

Apesar da derrota do Sunderland, Brian Brobbey conseguiu inscrever seu nome na lista de jogadores que alcançaram um feito histórico com o clube. A rede de estatísticas "Squawka" informou que Brobbey se tornou apenas o sexto jogador na história do Sunderland a conseguir marcar três gols ("hat-trick") em uma partida da Premier League inglesa. A rede apontou que Brobbey é o primeiro jogador do Sunderland a alcançar esse feito desde Jermain Defoe, que marcou três gols em janeiro de 2016.

O feito de Brobbey não parou por aí, depois de a rede de estatísticas "Opta" revelar outro número histórico alcançado pelo atacante do Sunderland durante o confronto com o Manchester City. A rede esclareceu que Brobbey se tornou o quarto jogador na história da Premier League inglesa a conseguir marcar um hat-trick contra uma equipe que começou a partida como líder da tabela de classificação da competição.

Brobbey foi precedido nesse feito por Robbie Fowler, que marcou três gols diante do Aston Villa em novembro de 1998, Dirk Kuyt, que fez um hat-trick nas redes do Manchester United em março de 2011, e Romelu Lukaku, que marcou três gols diante do Manchester United em maio de 2013.

Apesar do notável hat-trick de Brobbey, o Sunderland não conseguiu sair com qualquer ponto do Estádio do Etihad, depois de o Manchester City decidir a partida a seu favor, dando continuidade o time celeste ao seu início perfeito e reforçando seu domínio sobre a liderança da Premier League.

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