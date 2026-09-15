O Al-Hilal, da Arábia Saudita, conquistou uma vitória emocionante sobre o visitante Al-Gharafa, do Catar, por 2 a 1, no confronto que reuniu as duas equipes nesta noite, no estádio Kingdom Arena, pela primeira rodada da Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

O Al-Hilal abriu o placar aos 45+3 minutos, com um pênalti convertido por Rúben Neves.









O Al-Gharafa tentou buscar o empate no segundo tempo, mas o Al-Hilal foi mais perigoso e desperdiçou várias chances claras.

Aos 73 minutos, Sergej Milinković-Savić marcou o segundo gol do Al-Hilal, com uma cabeçada certeira, aproveitando o cruzamento de Neves.









Aos dois minutos dos acréscimos, Alaaeldin Hassan marcou o único gol do Al-Gharafa com um belo chute de fora da área que Yassine Bounou não conseguiu defender.









O Al-Hilal somou os primeiros 3 pontos, que o colocaram na terceira posição da classificação da Liga dos Campeões da Ásia de Elite, enquanto o Al-Gharafa permaneceu sem pontos, na 14ª posição.

A partida teve episódios lamentáveis aos 23 minutos, quando Crysencio Summerville, jogador do Al-Hilal, se envolveu em confronto com Ismaël Bennacer, que fazia sua primeira partida com a camisa do Al-Gharafa.

A crise começou quando Summerville segurou Abdulrahman Al-Rashidi, jogador do Al-Gharafa, pela camisa e o empurrou com força, derrubando-o no chão para fora do campo.

Com a intervenção de alguns jogadores, Bennacer puxou o jogador do Al-Hilal pela cabeça com força, o que provocou violentos confrontos entre os atletas.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do Kooora

O árbitro mostrou cartão vermelho direto para Summerville, antes de voltar e mostrar cartão semelhante para Bennacer, depois que a situação se acalmou.







