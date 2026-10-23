O Al-Hilal arrancou a liderança da Liga Roshn Saudita diretamente das mãos do Al-Qadsiah, após conquistar uma vitória emocionante sobre a equipe em uma partida repleta de emoção.

O Al-Hilal venceu o Al-Qadsiah por 3 a 2 na partida que reuniu os dois times, nesta sexta-feira, no estádio Príncipe Mohammed bin Fahd, em Dammam, pela décima primeira rodada da Liga Roshn Saudita.

O ponta brasileiro Gabriel Martinelli abriu o placar para o Al-Hilal aos 21 minutos de partida, após receber um passe rasteiro de Ollie Watkins, finalizando para dentro das redes.

No entanto, o atacante mexicano Julián Quiñones conseguiu igualar o placar aos 31 minutos, após desviar de cabeça um cruzamento de Musab Al-Juwayr para dentro das redes do goleiro marroquino Yassine Bounou.

O Al-Hilal começou o segundo tempo da pior forma possível, pois seu astro brasileiro Gabriel Martinelli foi obrigado a deixar o campo aos 49 minutos por causa de uma lesão, entrando em seu lugar o ponta saudita Sultan Mandash.

Porém, o meio-campista português Rúben Neves conseguiu recolocar o Al-Hilal à frente aos 77 minutos, após receber um passe do meio-campista sérvio Sergej Milinković-Savić na entrada da área, finalizando com força para dentro das redes do goleiro Koen Casteels.

E o "Chefe" não parou após assumir a liderança, pois Savić conseguiu marcar o terceiro gol ele próprio aos 84 minutos, após receber um cruzamento rasteiro de Sultan Mandash, desviando-o para dentro das redes com habilidade.

Mas o Al-Qadsiah não se rendeu rápido, pois o atacante italiano Mateo Retegui marcou o segundo gol aos 87 minutos, após desviar de cabeça um cruzamento do meio-campista holandês Tijjani Reijnders para dentro das redes.

Os jogadores do Al-Qadsiah tentaram alcançar o empate no tempo restante de partida, mas o Al-Hilal conseguiu assegurar a preciosa vitória no coração de Dammam.

A vitória colocou o Al-Hilal na liderança da Liga Saudita com 27 pontos, dois pontos à frente do Al-Qadsiah, que caiu para a terceira posição por saldo de gols atrás do Al-Nassr, apesar de a equipe da província Oriental ter disputado uma partida a mais.