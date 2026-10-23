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Al Ittihad vs Al Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

Vídeo: após cinco meses de ausência, os gols de Wijnaldum voltam a aparecer na Roshn

G. Wijnaldum
Al-Ittihad x Al Diriyah
Al-Ittihad
Al Diriyah
Campeonato Saudita
Países Baixos
Arábia Saudita

A estrela holandesa brilha com os "Tigres"

Os gols do holandês Georginio Wijnaldum, meio-campista do Al-Ittihad, voltaram a aparecer na Saudi Pro League, após uma ausência que durou cerca de 5 meses.

O Al-Ittihad venceu o Al-Diriyah pelo placar de 2 a 0, na partida que reuniu os dois nesta sexta-feira, no estádio Al-Inmaa, em Jeddah, pela décima primeira rodada da Saudi Pro League.

Wijnaldum marcou o segundo gol do Al-Ittihad aos 77 minutos da partida, de pênalti que cobrou com maestria nas redes do Al-Diriyah.

O gol foi o primeiro do meio-campista holandês com o Al-Ittihad na Saudi Pro League, após a transferência para o clube durante a última janela de transferências do verão, de forma gratuita, ao fim de seu contrato com o Al-Ettifaq.

Com isso, Wijnaldum volta a balançar as redes na Saudi Pro League após 5 meses de ausência, desde que marcou seu último gol na competição com seu antigo time, o Al-Ettifaq.

O último gol de Wijnaldum com o Al-Ettifaq foi no dia 9 de maio, durante a vitória sobre o Al-Khaleej por 5 a 0, na trigésima segunda rodada da temporada passada da Saudi Pro League.

Desde então, o jogador holandês disputou duas partidas com o Al-Ettifaq na competição, contra o Al-Ittihad e o Neom, e depois 3 partidas com o Al-Ittihad contra o Al-Faisaly, o Al-Hilal e o Al-Ettifaq, nas quais não conseguiu marcar nenhum gol, antes do gol contra o Al-Diriyah.

Vale lembrar que Wijnaldum já havia marcado um único gol com o Al-Ittihad, mas que veio na Liga dos Campeões da AFC Elite, especificamente durante o empate com o Al-Shamal, do Catar, pelo placar de 1 a 1, na primeira rodada da fase de liga.

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