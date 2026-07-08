Vídeo: Após a vitória sobre o Egito... Jogadores da Argentina zombam da Inglaterra com uma música política

Os jogadores da Argentina provocaram a torcida e os jogadores da Inglaterra durante as comemorações em grande estilo pela vitória sobre o Egito, ontem, terça-feira, nas oitavas de final da Copa do Egito.

De acordo com o jornal “The Sun”, imagens de vídeo revelaram que a seleção argentina comemorou a vitória sobre o Egito cantando uma música sobre as Ilhas Malvinas, em uma referência irônica ao seu arquirrival, a Inglaterra.

Lionel Messi e seus companheiros recuperaram-se de uma desvantagem de dois gols para vencerem por 3 a 2 na prorrogação, em meio a polêmicas sobre a arbitragem e acusações egípcias de que o torneio estaria sendo direcionado para a Argentina.

Mas a Argentina certamente não se preocupou com a forma como conquistou a vitória e publicou em sua conta oficial nas redes sociais fotos deles comemorando no vestiário.

O vídeo foi publicado com legendas em inglês, e a maior parte da letra da música faz referência à revanche pela Copa do Mundo de 1994.

Eles afirmam ter sido vítimas de uma injustiça há 32 anos nos Estados Unidos, quando Diego Maradona foi impedido de jogar no torneio após falhar em um teste antidoping.

Mas a letra da música também faz referência às Ilhas Malvinas, que é como os argentinos chamam as Ilhas Malvinas.

No vídeo, apareceram estrelas da Premier League, como Enzo Fernández, do Chelsea, e Amy Martínez, do Aston Villa, enquanto Alexis McAllister (Liverpool) e Lisandro Martínez (Manchester United) participaram da vitória.

A Argentina e o Reino Unido travaram uma guerra acirrada pelas Ilhas Malvinas em 1982, que resultou na morte de mais de 900 pessoas e deixou milhares de feridos e prisioneiros após 74 dias de combates sangrentos.

Em 2013, foi realizado um referendo no qual 99,8% da população votou a favor de permanecer sob o domínio britânico, mas as tensões ainda persistem.







