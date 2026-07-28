O astro do Bayern de Munique e da seleção da Colômbia, Luis Díaz, fez uma visita especial e surpresa à casa do presidente eleito colombiano, Abelardo de la Espriella.

Díaz esteve acompanhado de alguns membros de sua família, em uma visita que despertou grande interesse nas redes sociais.

De acordo com o jornal Marca, "o presidente eleito descreveu a visita como repleta de emoção e carinho, e elogiou a simplicidade e a humildade demonstradas pelo astro colombiano".

O novo presidente destacou que Díaz permanece fiel às suas raízes e ao seu povo, apesar de sua fama mundial e de representar a Colômbia nos maiores palcos esportivos.

A Marca comentou: "Os usuários das redes sociais compartilharam amplamente as fotos e o vídeo da visita, com os torcedores celebrando esse encontro que reuniu um dos maiores astros do futebol colombiano e o novo presidente do país".

Isso acontece em meio à polêmica e às especulações sobre o futuro de Díaz, que entrou no radar do clube saudita Al-Hilal, que se prepara para apresentar uma proposta inicial no valor de 70 milhões de euros por sua contratação durante a atual janela de transferências de verão.

De la Espriella deverá assumir o cargo do atual presidente (com mandato encerrado) Gustavo Petro no próximo dia 7 de agosto.