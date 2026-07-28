Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Switzerland v Colombia: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

Vídeo: após a proposta gigantesca do Al-Hilal, Díaz gera polêmica com visita surpresa ao presidente da Colômbia

L. Diaz
Bayern de Munique
Al Hilal
Bundesliga
Campeonato Saudita
Colômbia
Alemanha
Arábia Saudita

Astro do Bayern permanece fiel às suas raízes e ao seu povo

O astro do Bayern de Munique e da seleção da Colômbia, Luis Díaz, fez uma visita especial e surpresa à casa do presidente eleito colombiano, Abelardo de la Espriella.

Díaz esteve acompanhado de alguns membros de sua família, em uma visita que despertou grande interesse nas redes sociais.

De acordo com o jornal Marca, "o presidente eleito descreveu a visita como repleta de emoção e carinho, e elogiou a simplicidade e a humildade demonstradas pelo astro colombiano".

O novo presidente destacou que Díaz permanece fiel às suas raízes e ao seu povo, apesar de sua fama mundial e de representar a Colômbia nos maiores palcos esportivos.

A Marca comentou: "Os usuários das redes sociais compartilharam amplamente as fotos e o vídeo da visita, com os torcedores celebrando esse encontro que reuniu um dos maiores astros do futebol colombiano e o novo presidente do país".

Amistosos de clubes
FC Rottach-Egern crest
FC Rottach-Egern
REG
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB
Campeonato Saudita
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al-Faisaly crest
Al-Faisaly
AFS

Isso acontece em meio à polêmica e às especulações sobre o futuro de Díaz, que entrou no radar do clube saudita Al-Hilal, que se prepara para apresentar uma proposta inicial no valor de 70 milhões de euros por sua contratação durante a atual janela de transferências de verão.

De la Espriella deverá assumir o cargo do atual presidente (com mandato encerrado) Gustavo Petro no próximo dia 7 de agosto.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google