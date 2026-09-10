Vídeo: após a derrota no clássico, como Cristiano Ronaldo incendiou a motivação dos jogadores do Al-Nassr diante do Abha?

O português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, teve um papel importante na vitória sobre o Abha pela Liga Roshn Saudita, não apenas no aspecto técnico, mas também no psicológico.
O Al-Nassr venceu o Abha pelo placar de 2 a 1, na partida que reuniu as duas equipes, na última quarta-feira, no estádio Al-Awwal Park, na sexta rodada da Liga Roshn.
Ronaldo foi o autor do gol que abriu o placar, quando desviou de cabeça uma bola cruzada pelo meio-campista brasileiro Ângelo em uma cobrança de escanteio, mandando-a para dentro das redes.
Entretanto, o gol não foi a única coisa com que o astro português ajudou seu time da capital a vencer, já que ele dirigiu uma mensagem motivacional aos jogadores no vestiário, momentos antes do início da partida.
Ronaldo disse em sua mensagem: "Deixem-me dizer uma coisa a vocês, a última partida acabou e ficou no passado".
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"O Don" se refere à derrota que o Al-Nassr sofreu diante do Al-Ittihad pelo placar de 1 a 2, no último sábado, no estádio Al-Inma, em Jidá, na quinta rodada da Liga Roshn.
E continuou: "Hoje, nos primeiros vinte minutos, temos que entrar com toda a força, façam com que eles acreditem que vencer hoje é impossível, os primeiros vinte minutos serão decisivos, rapazes, vamos começar com muita força hoje, vamos lá".
Vale lembrar que a vitória elevou a pontuação do Al-Nassr para 15 pontos, com os quais ocupa a segunda posição na tabela de classificação do Campeonato Saudita, por saldo de gols atrás do líder Al-Hilal e à frente do Al-Qadsiah, que aparece na terceira colocação.