O primeiro-ministro iraquiano, Mohammed Shiaa Al-Sudani, fez uma promessa à seleção iraquiana nesta quarta-feira, após a classificação da equipe para a Copa do Mundo de 2026.

A seleção iraquiana conquistou a oitava vaga árabe para a próxima Copa do Mundo, após sua valiosa vitória por 2 a 1 sobre a Bolívia na final da repescagem mundial, no estádio de Monterrey, no México, na manhã desta quarta-feira.

A última vez que a seleção iraquiana se classificou para a Copa do Mundo foi na edição do México, em 1986.

Sudani realizou uma ligação telefônica com a delegação da seleção iraquiana que se encontra no México, na presença de todos os jogadores e da comissão técnica. Sudani expressou seu orgulho pela conquista alcançada pelos Leões do Eufrates, destacando que ela trouxe alegria aos corações de todos os iraquianos e ergueu a bandeira do país nos fóruns internacionais.

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O primeiro-ministro dedicou essa vitória às almas dos mártires e feridos que se sacrificaram pela segurança e estabilidade do Iraque, além de elogiar o excelente desempenho dos jogadores contra a Bolívia, expressando sua confiança de que esse espírito de luta e determinação os ajudará a alcançar mais sucessos.

Al-Sudani afirmou que os nomes desses jogadores ficarão gravados na história do futebol iraquiano, após terem conseguido realizar um sonho que faltava à torcida há mais de quatro décadas.

Ele também prometeu homenageá-los oficialmente com uma recompensa especial, em reconhecimento a essa conquista histórica que reflete a importância do esporte no Iraque, assim que chegarem à capital iraquiana.

Por sua vez, o presidente da Federação Iraquiana de Futebol, Adnan Darjal, o técnico Graham Arnold e o capitão da seleção, Ayman Hussein, agradeceram a Sudani por seu acompanhamento constante e apoio contínuo à seleção, reafirmando sua determinação em envidar mais esforços para alcançar resultados positivos que fortaleçam a posição do futebol iraquiano.

Vale lembrar que o primeiro-ministro havia determinado anteriormente a suspensão do horário de expediente oficial nas quartas e quintas-feiras para comemorar essa classificação histórica.



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