O Al-Nassr reviveu o gol icônico marcado pelo francês Nabil Fekir, atual jogador do Abha, contra o Paris Saint-Germain, há cerca de 8 anos.

O Al-Nassr venceu o Abha por 2 a 1, na partida que reuniu as duas equipes nesta quarta-feira, no estádio Al-Awwal Park, pela sexta rodada da Liga Roshn.

Aos 75 minutos de jogo, Nabil Fekir marcou o único gol do Abha, de cobrança de falta que surpreendeu o brasileiro Bento, goleiro do Al-Nassr, ao mandar a bola justamente no canto em que ele estava posicionado.

O gol trouxe à memória outro tento marcado por Fekir há cerca de 8 anos, contra o Paris Saint-Germain, mais precisamente em 21 de janeiro de 2018, quando ainda atuava pelo Lyon.

Fekir marcou o primeiro gol do Lyon aos dois minutos de partida, de cobrança de falta, que surpreendeu o goleiro Alphonse Areola, depois que o jogador francês mandou a bola no canto que ele protegia.

E o astro francês não parou por aí, tendo dado a assistência para o segundo gol, marcado pelo atacante holandês Memphis Depay, conduzindo o Lyon à vitória sobre o Paris Saint-Germain por 2 a 1, na vigésima segunda rodada do Campeonato Francês.

Vale lembrar que Nabil Fekir se juntou ao Abha durante a última janela de transferências de verão, vindo do Al-Jazira, dos Emirados Árabes, e este foi o seu primeiro gol na Liga Roshn Saudita.

Vocês podem debater os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do Kooora