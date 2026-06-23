Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, tornou-se o maior artilheiro da história da seleção de Portugal na Copa do Mundo, após marcar dois gols contra o Uzbequistão.

A seleção de Portugal enfrentou a seleção do Uzbequistão nesta terça-feira, no estádio de Houston, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Aos seis minutos de jogo, Ronaldo marcou o primeiro gol de Portugal contra a seleção do Uzbequistão, ao desviar com maestria um cruzamento de João Cancelo para dentro do gol.

Ronaldo marcou seu segundo gol e o terceiro da seleção de seu país aos 39 minutos, após ficar cara a cara com o goleiro do Uzbequistão e, com a habilidade de sempre, mandar a bola para o lado esquerdo do goleiro.

Com esses dois gols, Ronaldo abriu o placar na atual edição da Copa do Mundo, depois de não ter conseguido marcar no empate de 1 a 1 com a República Democrática do Congo, na primeira rodada da fase de grupos.

O astro português chegou ao décimo gol na história da Copa do Mundo, em sua sexta participação no torneio, depois de ter marcado 8 gols nas edições de 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022.

Ronaldo marcou um gol em 2006 contra o Irã, em 2010 contra a Coreia do Norte, em 2014 contra Gana e em 2022 contra a mesma seleção africana, enquanto marcou outros quatro gols na Copa do Mundo de 2018: um hat-trick contra a Espanha e um gol contra o Marrocos.

Com seus dois gols contra o Uzbequistão, Ronaldo tornou-se o maior artilheiro da história da seleção portuguesa na Copa do Mundo, com 10 gols, um a mais que o lendário Eusébio.

Eusébio ocupava essa posição histórica há exatamente 60 anos, mais precisamente desde a Copa do Mundo de 1966, quando marcou 9 gols em uma única edição, levando a seleção de Portugal ao terceiro lugar, seu melhor resultado na história.