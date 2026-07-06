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Vídeo: Após 16 anos... Merino destrói a última esperança de Ronaldo de reviver as lembranças do título da Copa do Mundo

Portugal x Espanha
Portugal
Espanha
Copa do Mundo
M. Merino
D. Villa
Portugal
Espanha
EUA

O rei dos momentos decisivos em La Roja

O jogador da seleção espanhola Mikel Merino continuou a consolidar sua reputação como um dos jogadores mais decisivos nos momentos que fazem a diferença.

O astro da seleção espanhola confirmou seu brilho em grandes competições ao marcar o gol da vitória aos 91 minutos contra a Portugal nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, levando a “La Roja” às quartas de final na noite desta segunda-feira.

Esta não foi a primeira vez que Merino deixou sua marca nos momentos decisivos, já que havia marcado um gol histórico aos 119 minutos contra a Alemanha nas quartas de final da Euro 2024, confirmando sua capacidade constante de atuar sob pressão extrema.

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Merino também entrou para os livros de história ao se tornar o primeiro jogador da Espanha a marcar um gol nas oitavas de final da Copa do Mundo desde David Villa, que balançou as redes da Portugal em 29 de junho de 2010, durante a edição em que a seleção espanhola conquistou seu único título mundial, de acordo com dados do Stats Foot.

Com esse gol, Merino repetiu uma façanha que estava ausente da seleção espanhola há 16 anos, consolidando seu lugar como um dos principais protagonistas dos momentos decisivos nas fileiras da “La Roja”.

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